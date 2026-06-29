全智賢來港出席珠寶活動曬螞蟻腰　雞胸奶昔減肥餐速減10公斤

全智賢今日來港出席珠寶品牌PIAGET活動！她穿上寶藍色抹胸貼身禮裙，展現出美好身材。現年44歲的全智賢，已為兩子之母，也曾經歷暴肥日子，精心設計的餐單令她毋須捱餓成功變瘦，當中的雞胸奶昔，連營養師也讚好。



韓國女星全智賢今日現身中環聖佐治大廈PIAGET全新旗艦店，出席開幕活動。她穿上寶藍色禮裙，襯搭Possession系列「宮廷式裝飾」18K玫瑰金頸鏈、戒指及耳環，以可旋轉戒環設計及璀璨鑽石鑲嵌，盡顯非凡氣派。她亦佩戴雞尾酒系列「Basily Dream」18K玫瑰金綠碧璽戒指作為點綴，以及Sixtie腕錶，散發高貴迷人的氣質。

全智賢今日來港出席珠寶品牌PIAGET活動！(Kristie Chu攝)

全智賢美艷出席康城影展

全智賢現身第79屆康城影展。她在出席驚慓電影《屍速禁區》（Colony）播映活動中，換上Louis Vuitton白色簡約禮裙，透過小企領和斗篷設計，塑造出優雅與強勢的魅力。同時修身剪裁亦顯出她的美好身材曲線。

康城影展2026｜明星造型合集盤點：允兒、綾瀨遙、全智賢散發氣質

康城影展2026｜明星造型：全智賢 - Louis Vuitton (Getty Images)

全智賢螞蟻腰成焦點

全智賢在2021年復出，拍攝Netflix劇集《屍戰朝鮮：雅信傳》，出席電影記者會，全黑連身長裙，腰間縷空位置，零贅肉的螞蟻腰成為焦點。

全智賢出席《屍戰朝鮮：雅信傳》記者會，零贅肉身材讓人驚艷。（Netflix）

全智賢在電影《屍戰朝鮮：雅信傳》中手握弓箭，大展喪屍，大部份場面更是全素顏演出，一改過去在韓劇中美麗的形象。

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全智賢減肥｜不限制飲食

全智賢多年來保養得宜，被問到秘訣，她在記者會中坦言也想每天躺在床上，但保持身材是演員的本分，即使出國拍劇，仍堅持健身跑步，絲毫不鬆懈。全智賢愛吃，與全智賢第二度合作的朴秉恩也大爆全賢到濟州島拍攝時，全智賢甫到步便尋找血腸湯店。

39歲的全智賢是兩子之母，身材仍如少女。（Netflix）

全智賢當年主演《我的野蠻女友》的瓜子臉長髮苗條少女，成為經典；但原來她也曾經歷暴肥的日子。

全智賢減肥｜曾被嘲「大媽」 生第1胎後變肥

2015年為韓國知名咖啡店拍攝廣告，臉部浮腫，被網民嘲「大媽」； 2016年生下第1胎後也曾身形發福。不過女神有獨門減肥心得，2個月內減去10公斤，產後復出拍攝《藍色海洋的傳說》時，身材回復如少女，之前肥腫狀況完全消失，令人驚嘆。

▼▼▼點擊看全智賢身材變化：2015年拍廣告時曾發福，雙下巴明顯； 產後復出拍《藍色海洋的傳說》，身材已回復如少女，減肥成效令人驚嘆▼▼▼

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全智賢2016年誕下第1胎不久就拍攝《藍色海洋的傳說》，身材完全沒走樣。（《藍色海洋的傳說》劇照）

全智賢減肥｜400卡雞胸奶昔作代餐

全智賢的減肥方法，並非捱餓節食，營養師為她設計「雞胸肉奶昔」居功不少。

雞胸肉混合牛奶打成奶昔，熱量只有400卡路里，但卻十分飽肚，全智賢在產後及開拍電影前，都以雞胸肉奶昔代替其中一餐。健身達人金鐘國也曾在節目《我家的熊孩子》透露，自己運動過後，也會飲用雞胸肉奶昔。

▼▼▼全智賢的減肥招數不少，當中有些頗有趣，例如餐前搽唇膏，增加用食麻煩以減少食慾？點擊看全智賢的6大減肥秘訣▼▼▼

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全智賢減肥的毅力也不容小覷，不論工作多忙碌都會抽時間做運動。她的丈夫曾透露，全智賢即使工作到凌晨，仍會早上6點起床做運動。除了做帶氧運動，全智賢1星期也會做3次近年大熱的普拉提運動（Pilates），鍛煉身體線條。

全智賢減肥｜營養師讚雞胸肉奶昔營養均衡：植物奶取代牛奶更健康

記者向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢對全智賢減肥餐單的意見，她指出，雞胸肉奶昔口味上奇怪，但配搭營養均衡，雞胸肉含有豐富蛋白質，水果及果仁都含有粗纖維而果仁內的不飽和脂肪酸可增加飽腹感，幫助控制食量。

減肥人士常常因不敢攝取油脂導致皮膚乾燥，而果仁含Omega-3不飽和脂肪酸，可防止皮膚流失水分，Ariel指不飽和脂肪酸可成為為脂溶性維他命載體，幫助身體吸收維他命A、E等對於皮膚及頭髮健康不可或缺微量元素。

果仁是減肥人士的恩物，但熱量不低，也不宜攝取過量。（Unsplash/Pratik Bachhav）

全智賢的雞胸肉奶昔食譜營養均衡，但她建議可使用低脂牛奶，可將熱量攝取減少3成，另外也可使用飽和脂肪較低的植物奶取代牛奶，例如豆漿、燕麥奶、米奶等，是低脂健康的選擇。

另外，全智賢每早喝一杯蔬果汁排毒，Ariel則指，有證據充分的研究指出飲用過多純果汁，和汽水一樣，會增加肥胖、糖尿病和高血壓風險。

果汁的主要糖分為果糖，果糖攝取因缺乏讓大腦接受到飽足感的功能，因而導致過量進食。她建議減肥時的蔬果汁，應遵從2份蔬菜配搭1份水果的守則，以控制整體熱量及糖份，如青瓜西芹雪梨汁（西芹3條、青瓜1條、雪梨1個）及薄荷西瓜蔬菜汁（西瓜1碗、紅蘿蔔1條、西芹2條、薄荷葉少許），均是較健康的選擇。