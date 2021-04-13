美白｜@cosme10大美白護膚好物　IPSA解決粉刺上榜開架牌勝Chanel

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-13 15:41

美白｜美白產品可解決色斑、抑制黑色素生成，每個人膚質、美白需要盡都不同，面對市面上琳瑯滿目的美白產品，不知如何入手，不妨參考日本美妝網站@cosme的「10大美白產品排行榜」，按照個人美白需要，膚質來挑選最適合的美白產品。

具美白成分的精華、化妝水、防曬等，都是改善膚色暗沉變黑、色斑問題。（ny444_＠IG)

美白攻防戰，別等到夏天才開始，面對春日強烈陽光，皮膚易因吸收紫外線變黑外，日常生活作息、卸妝護膚、飲食習慣等，亦會促使皮膚內的黑色素更活躍，造成膚色暗沉和斑點產生；生暗瘡後亦留下令人困擾的痘印問題。日本美妝網站@cosme的「10大美白產品排行榜」，推薦不同質地、美白功效的美白產品，女生們不妨參考名單入手美白好物吧！

▼▼▼【按圖看】日本美妝網站@Cosme「10大美白產品排行榜」，第9位洗臉後仍有白皙感、第5位解決閉鎖性粉刺又美白、第1位持續用7天，臉部光澤度有提升？ ▼▼▼

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除了參考網民推薦的美白產品，也要學懂留意產品是否具有效的美白成分，女生們亦需要從日常護膚習慣及作息，令皮膚變得白晢，並散發出自然的光澤感。

▼▼▼【按圖看】：6個簡易美白貼士，哪些美白成分一定要懂？如何改善日常護膚習慣、多吃哪種食物便可以輕易達到美白效果？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】日本$200以下化妝水10大排行榜，MUJI開架護膚品有入圍，第5位濕敷1周減色斑？（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：日本@cosme