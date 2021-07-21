凱特王妃愛用的7件護膚彩妝推介　這款不用200元有效對抗細紋

英國王室的夢幻婚禮，總是讓人嚮往，而對於每一位嫁進去的王妃來說，出眾的氣質與高質感品味絕對是基本配備！其中最親民、深受英國人民愛戴的凱特王妃（Kate Middleton），不僅平時最愛身穿平價快時尚服飾，就連包中的彩妝保養品也都超接地氣～王妃愛用美妝清單驚喜公開，抗老保養二百元有找、Jo Malone香水只愛這一款。
7件凱特王妃愛用的彩妝及護膚品推介！其中一款連前美國第一夫人米歇爾也大愛！（點擊放大閱讀）▼▼▼
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