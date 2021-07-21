凱特王妃愛用的7件護膚彩妝推介　這款不用200元有效對抗細紋

英國王室的夢幻婚禮，總是讓人嚮往，而對於每一位嫁進去的王妃來說，出眾的氣質與高質感品味絕對是基本配備！其中最親民、深受英國人民愛戴的凱特王妃（Kate Middleton），不僅平時最愛身穿平價快時尚服飾，就連包中的彩妝保養品也都超接地氣～王妃愛用美妝清單驚喜公開，抗老保養二百元有找、Jo Malone香水只愛這一款。



7件凱特王妃愛用的彩妝及護膚品推介！其中一款連前美國第一夫人米歇爾也大愛！（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 19

同場加映：王妃穿搭｜凱特最愛飾物品牌盤點 耳環粉絲必入手平價高質感之選（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 18

同場加映：凱特王妃最愛穿搭單品 蕾絲歷久不衰 這樣才能穿出高級感（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 4

延伸閱讀：

凱特王妃穿搭用4招做出「 高級感」！牛仔褲、針織衫...襯衫式洋裝最能穿出優雅貴族風！

最佳穿搭範本！凱特王妃時尚穿衣哲學「琉璃綠」，掌握這四招穿出正式、休閒都能駕馭的高級感

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】