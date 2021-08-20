黃曉明被批媽寶男　4種不能嫁的男人特徵　小器沒主見應及早放生?

黃曉明與Angelababy（楊穎）不時傳出婚變傳聞，早前就有網站找到黃曉明昔日訪談，指黃曉明剖白，是因為媽媽很喜歡Angelababy才會娶她，被質疑這決定並非發自內心，惹網友批評，指責他是「媽寶」，自己娶老婆卻把責任推卻給媽媽。雖然黃曉明未有回應有關傳聞，但也反映了大眾都覺「媽寶」絕非適合的結婚人選，到底在約會初期，如何分辨對方是不是「媽寶」呢？



Angelababy近年都只是分享單人照，不再與黃曉明高調放閃。（Angelababy@微博）

黃曉明傳因媽媽才娶Angelababy（楊穎）

黃曉明與Angelababy（楊穎）於2015年結婚，育有一子「小海綿」。黃曉明與Angelababy不時傳出婚變傳聞，二人大多不會多作回應，只有在今年年初，黃曉明因拍攝新節目《乘風破浪的姐姐2》，與前女友李菲兒同台演出疑有曖昧互動，翻起當年有指楊穎（Angelababy）是第三者的傳聞，Angelababy才在微博上發文，回應「舊聞」，反駁自己並非第三者，更稱黃曉明為「黃先生」，而黃曉明也護妻，寫：「有甚麼說話衝我來！」

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「不能嫁的男人」在約會初期都會有特徵？

昔日黃曉明高調寵妻，送跑車、鑽石，辦「土豪式」婚禮，更豪言要把Angelababy當公主寵愛，會盡力使她高興，與近日有報導指他在訪問中提到「因媽媽才娶楊穎」的形象大相逕庭。雖黃曉明未有回應有關傳聞，但大家對他這番說話也有熱烈迴響，更批黃曉明是「媽寶」，也未有顧及太太Angelababy的感受。

對黃曉明一面倒的批評，也反映了大眾都覺「媽寶」絕非結婚人選，到底在約會初期，如何分辨對方是不是「媽寶」呢？「媽寶」在約會初期，大多沒有主見、不成熟，時常把「我媽」與「我不懂」這兩句說話掛在嘴邊。另外，「小器男」也並非只在金錢上計較，除了常常在約會時以「節儉」為借口，抱怨洗費昂貴外，也會常常埋怨工作，對侍應態度差，只要是與自身利益有衝突，就絕不將就容忍。假如遇上這些男人，還是好好考慮二人的關係應否繼續發展了。

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