消委會評測34款高分潔面乳不含防腐劑　 4類膚質如何挑選洗面乳？

洗面乳｜護膚步驟，潔面尤其重要，挑選合適的洗面乳，要先知道自己膚質，使用後再觀察皮膚狀況如有否出暗瘡、粉刺，或皮膚緊繃、乾澀等；而消委會評測市面潔面產品，有34款不含防腐劑及重金屬等有害物質獲評高分，入手前可參考。



【護膚】可觀察使用潔面乳後的皮膚狀態，如有沒有暗瘡、粉刺、不緊繃、不乾澀，來判斷洗面乳的清潔、控油與保濕這3方面的能力。（innisfreeofficial＠IG）

3步挑選洗面乳：洗面後5小時內不應出油？

如何知道自己是否選對合適的洗面乳？中醫師「77老大」不時在Youtube分享關於護膚及養生心得，對於挑選洗面乳，他指出，重點是清潔、控油與保濕這3方面，可以觀察在潔面後皮膚有沒有暗瘡、粉刺；或會否出現緊繃、乾澀等情況；他強調，控油並不是去油，要維持水油平衡，即皮膚在洗面後5小時內都不會出油，但卻又不會顯得乾澀。

▼▼▼點擊看3步挑選洗面乳，留意洗面後皮膚出油情況▼▼▼

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消委會評測潔面產品 34款不含防腐劑及重金屬

潔面產品如何選擇？若含有害化學物質，有機會刺激肌膚。消委會評測市面60款潔面產品樣本，結果公布，有34款樣本獲評高分，不含防腐劑及重金屬等有害物質，部份價錢相差達20倍。

▼▼▼消委會評測結果，有34款潔面產品不含有害物質名單。按圖可瀏覽售價約$200-$400 的高分潔面產品名單 ▼▼▼

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▼▼▼消委會評測結果：不含有害物質的高分潔面產品之中，售價約$100-$200的名單 ▼▼▼

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▼▼▼消委會評測結果：不含有害物質的高分潔面產品之中，售價約$100以下的名單 ▼▼▼

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如何分別不同膚質？油性肌早晚洗臉最少2分鐘

洗臉方法會因膚質不同而有異，膚質屬哪類如何知？可觀察平日妝容、洗臉後的出油情況、頭皮與「T字位油膩」、眼睛細紋、出痘情況等，分析自己屬哪一類膚質。

同場加映：油性肌早晚洗臉至少2分鐘？ 一文看懂分辨4類膚質及保養重點

油性肌膚易長暗瘡，洗臉後1、2小時後，臉部已開始出油，妝油多不持久，也可判斷為油性肌，保養應着重深層清楚與去角質，早晚都要以洗臉孔洗臉，最少2分鐘；得天獨厚的中性肌膚，則較少生暗瘡，毛孔細，保養宜化繁為簡，過度保濕或塗太多乳液反而會堵塞毛孔。

▼▼▼點擊看膚質分4大類及不同的保養程序；油性肌重保濕，混合性肌膚要細心呵護「T字位」▼▼▼

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▼▼▼皮膚初老有什麼徵兆？最先出現在眼周，眼角下垂，黑眼圈、淚溝顏色也會加深，除此以外，臉部還會有甚麼變化，代表皮膚已開始變老？｜點擊看5大初老徵兆：黑眼圈、淚溝顏色也會加深？▼▼▼

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▼▼▼按圖看：消委會評測保濕面霜，獲最高分且價錢$250 以下有９款 ，包括開架品牌，性價比高▼▼▼

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▼▼▼日本具公信力的《LDK the beauty》 實測17款保濕面霜，當中6款保濕面霜為$250以下▼▼▼

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▼▼▼同場加映：去角質好用產品｜10款人氣去角質品排行榜；第2位家評價臉上沒有敏感或泛紅，也不會緊繃，肌膚明顯透亮；有哪款可改善膚色黯沉？▼▼▼

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