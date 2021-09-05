暗瘡｜這位置爆瘡不是暗瘡不能擠？醫生解構對付暗瘡防 「爛面」

暗瘡如何對付？油脂分泌旺盛，易生暗瘡，30歲後較少機會油光滿面，偶爾還會生「大瘡」，久久不消腫，硬擠過後變得腫大，皮膚科醫生指，這種情況或許不是暗瘡，當暗瘡處理隨時有反效果，紅腫發炎；哪3類暗瘡不應自己動手，應交醫生處理？



台灣皮膚科醫生黃幼鳴在YouTube分享，有個案發現眼皮長瘡，於是塗抹暗瘡膏，但「暗瘡」變得更腫，以為暗瘡成熟於是擠壓，翌日整個眼睛腫起來。黃醫生指，此個案眼皮上長的並非暗瘡，而是粉瘤（表皮囊腫），兩者處理手法完全不同。

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暗瘡長在這些位置或是粉瘤？

黃醫生表示，不少人混淆粉瘤與暗瘡，最簡單分辨方法是長瘡位置，暗瘡通常長在容易出油的位置如額頭、鼻頭；粉瘤則全身都會出現，如頭皮、四肢、眼皮，而且即使擠壓後會暫時消失，也會在同一位置復發。

此外，粉瘤尺寸通常比暗瘡大，直徑可達數公分。暗瘡會隨時間及新陳代謝消退，粉瘤則難以消退，甚至會越長越大。暗瘡形成是因臉部出油量增，角質堆積成粉刺阻塞毛孔，但粉瘤目前為止成因未明，難以預防。

不少人都分不清暗瘡與粉瘤。（IG@babebani）

對於粉瘤的「治標」方式通常是注射消炎針或切開引流，由於粉瘤是由表皮延伸到真皮甚至皮下脂肪層的囊腫，在皮下會出現寬大的囊袋，囊袋還在便有機會復發。根治方法是手術切除，將囊袋取出。

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爆瘡3類情況要看醫生？

臉上長粉瘤，不應亂擠壓，應求醫診治。暗瘡也不容忽視，黃醫生指，有3類暗瘡需找皮膚科醫生處理，第一類是暗瘡尺寸大且長得密集，整臉長出尺寸大及含膿的膿皰或囊腫，代表已經發炎，通常已侵犯到深層皮膚。

第二類是用酸類護膚品後沒改善的暗瘡，含酸護膚品如水楊酸、果酸、杏仁酸，通常可對付暗瘡，若沒功效，或許要服食口服藥物或外用藥膏才能消除暗瘡。至於第三類則是發炎後易留痘印，且久久不退，長年「爛面」，這種情況最好也找醫生着手處理。

要預防暗瘡，最重要是潔面。（IG@innisfreeofficial）

至於如何擊退臉上暗瘡，最重要是潔面。市面上有不少抗痘、控油洗面奶，不必刻意挑選抗痘洗面奶，反而要根據膚質選擇合適的產品，如油性肌就選去污力強的產品，乾性就選保濕力強的產品，而且使用時都要先搓揉至起泡，才能發揮清潔效用。

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潔面產品含有害化學物質，有機會刺激肌膚。消委會評測市面60款潔面產品樣本，有34款潔面產品評分，達滿分5分，不含防腐劑及重金屬等有害物質，部份價錢相差達20倍，大可參考安全又性價比高潔面產品名單。

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【同場加映】皮膚科醫生授暗瘡去除有效方法 暗瘡貼幾時貼最有效？

許多人一長出痘痘便立即貼上暗瘡貼，其實這是錯誤的做法，強調暗瘡是厭氧性細菌，如果在痘痘貼上暗瘡貼，就會隔絕氧氣，反而令暗瘡更嚴重﹗到底甚麼時候使用暗瘡貼最有效？

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