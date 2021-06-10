夏天美妝｜9款定妝噴霧推薦　不怕脫妝更可保濕　提升妝容質感

美容手帳
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隨著戴口罩的時間拉長，長時間悶熱並且摩擦導致脫妝的問題越來越嚴重，每天口罩拿下來就沾滿粉底實在讓人困擾，這時候「定妝噴霧」就派上用場了！

「定妝噴霧」在夏天絕對是不可或缺的美妝必備品，尤其是油性或混和性肌膚的人，若不想脫妝暈妝，完妝後一定要噴兩下再出門。現在每天都要戴口罩出門，不論你是什麼肌膚，「定妝噴霧」最好囤兩瓶在身邊，不僅能減少脫妝暈妝的困擾，甚至能讓妝容質感更上一層！

不想剛出門臉上就出現土石流？一支持妝能力佳的定妝噴霧便是夏日必備之物，以下9款定妝噴霧相信總有一款符合你要求~（點擊放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：減少脫妝、暈妝、口罩卡粉！推薦9款【定妝噴霧】，保護妝容、質感更上一層】

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