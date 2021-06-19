2021夏季限定限量彩妝特輯｜一覽Dior、Chanel、SUQQU等美妝新品

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2021全新夏妝陸續曝光，類似於春季的繽紛色彩，夏妝更加鮮艷活潑，讓人看了心情超好。以下是話題品牌Chantecaille、Bobbi Brown、Dior、CHANEL、SUQQU、OFRA、Celvoke的夏妝資訊，最完整的攻略整理給大家。

結束繽紛的春季後，美妝迎來2021夏妝序幕，各大品牌已陸續曝光系列新品，包含Chantecaille、Bobbi Brown、DIOR、CHANEL、SUQQU、OFRA、Celvoke每個新品推出都讓人對即將到來的夏季有更多期待。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：【2021夏妝】香緹卡、Bobbi Brown、迪奧、香奈兒、SUQQU、OFRA、Celvoke限定彩妝限量特輯】

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