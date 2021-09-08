減肥｜5個「懶人減糖法則」澱粉少吃3成　選低升糖水果免致肥陷阱

減肥｜糖粉不但容易令人致胖，也會令器官與皮膚更快老化。想搣甩「糖癮」也不用一刀切，亦可循序漸進，在飲食上花些心思，不知不覺減低糖份攝取，如選擇低糖飲品與減少飲用份量，也可輕鬆達到減糖效果。



減肥。減糖｜1星期只吃1次烤炸食物？（《奇蹟的燒肉店》劇照）

28天「懶人減糖法」挑戰 水果也會致肥、漱口可戒口癮？

糖份無益，但好甜似是天性，且會成癮，愈吃愈多，愈多愈難戒掉。但糖份不但致肥，也會加速器官與皮膚老化。中醫師「77老大」就在他的頻道分享，5個「懶人減糖法」，讓人不痛苦地慢慢搣甩「糖癮」。

他明白要完全戒除糖份是一件太痛苦的事情，建議大家可以28天作單位，在這約一個月的時間內，試試降低飲品甜度與份量、把平日的澱粉攝取減少3成、把零食或甜品拆成小份食用，滿足感其實與份量無關，拆成小份既可解「口癮」，但又減低了攝取垃圾食物的份量。他也提到大家都認為是「健康」的水果其實也含有很高的糖份，容易不知不覺間掉進致肥陷阱，原來選擇「這些」低升糖指數水果更好！只要認真執行「5個懶人減糖法則」，相信定會感受到身體的及皮膚的更改變。

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外食「貼士」：2人在茶餐廳應如何點餐？

減肥方法知易行難，常常在餐廳用膳的上班一族，更加不容易。即使在茶餐廳或外出用餐，也要額外注意如何吃得健康，例如額外點多一份蔬菜，「走飯」或自備飯盒，把飯帶回家，減少碳水化合物進食量，飲料也要「走甜」，不要加奶或糖。

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