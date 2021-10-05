前空姐揭行內最多人整容部位　揭恐怖真相勸女生慎選：鼻頭也歪了

空姐是不少女生的夢想職業，可以邊工作邊周遊列國，但這個行業卻令從業員對自己外觀更為注重。近日有前空姐網紅在小紅書上分享行內秘聞，她指有不少空姐都會做醫美項目，更點出有兩個部位是空姐們最愛做醫美，更分享其友人的整容失敗經驗，勸女生們在接受醫美療程前要深思熟慮，即使真的要做醫美，也必須謹慎選擇。

前空姐網紅「紫紫」發文勸告女孩要謹慎考慮醫美療程風險。（小紅書）

內地網紅「紫紫」早前在小紅書發文，指出空姐行業非常盛行醫美療程，不少人會接受如熱瑪吉射頻、超聲刀等，但更多人選擇的是隆鼻及隆下巴的注射及手術療程。紫紫形容她以前的同事大部份都有做醫美，當中有部份人會因為希望改變五官輪廓而接受坊間一些注射或整容手術療程。不過她認識的朋友以至她本人，也曾經試過接受了錯誤的注射而毀掉容貌。她強調，若女孩們在深思熟慮後決定要接受這類醫美療程，必須慎選技術和審美觀俱佳的醫生，否則後果不堪設想

紫紫在帖文中亦分享了其友人的整容失敗案例，她指：「我就有一個朋友，她的假體鼻是先後修復了有4次了，從高了，低了，歪了這些一直不斷的修復調整。那現在她的鼻子又歪了，而且鼻頭也出現了攣縮的現象⋯⋯大家在選擇手術的時候一定要明白自己的一個試錯成本，因為手術一旦去做了，它就沒有任何的可逆性了。也有很多人覺得假體是一做管終身的，那真的可能嗎？我身邊的假體鼻修復了兩次以上的非常非常的多。」奉勸女孩們要珍惜自己容貌，不要胡亂嘗試醫美。