髮型｜韓國美妝達人「整形級」顯瘦3大髮型　八字瀏海遮顴骨變V面

髮型｜韓國美妝達人HYOJIN 本身包包臉，但她透過變換3個顯瘦髮型，可瞬間變出「V型小臉」，改頭換面成為氣質女神。原來韓式八字瀏海有助遮擋顴骨，讓五官更突出，還有哪些氣質髮型，達「整形級」顯瘦效果？



韓國美妝達人HYOJIN本身五官平平靠化妝和變換髮型搖身一變氣質美女。（hyojinc_@IG）

韓國美妝達人示範3個顯瘦髮型 圓臉瞬間變「V型小臉」

韓國人氣美妝達人HYOJIN，經常在個人YouTube頻道分享美妝髮型心得，她本身屬圓型臉，顴骨突出，因此，她會以八字瀏海打造「S型」弧度，遮蓋顴骨位置，同時修飾「包包面」輪廓。㕦外 ，她亦經常以空氣瀏海掩蓋寬額頭，不但顯小臉還突出五官變立體。

顯瘦髮型如何輕髮做到？ HYOJIN共分享簡單步驟，即使是新手也能快速上手。

HYOJIN造型前後對比相差大，堪稱「整容級」變瘦髮型。（hyojinc_@IG）

▼▼▼【按圖看】3個「顯瘦髮型」詳細步驟： 2步夾出韓式八字瀏海 蓬鬆捲髮能遮「包包面」▼▼▼

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同場加映：韓國美妝達人3招「整容級」瘦面化妝術 1件工具簡易變出高鼻大眼美妝達人HYOJIN 的瘦面化妝術，簡單易上手，只需一盒修容粉，就能輕鬆瘦面變高鼻。她利用淺色修容粉在鼻尖、臥蠶位置和下眼角輕掃，3招畫出瘦面高鼻大眼。

▼▼▼【按圖看】3招「整容級化妝術」詳細步驟：瘦面、變高鼻、大眼 初學者也能輕鬆上手。▼▼▼

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同場加映：韓國星級髮型師４招變出飄逸造型 簡單小工具扁塌頭髮瞬間變蓬鬆

頭髮過於貼服，髮根位置失去豐盈感，不但顯臉大，同時看上去無精打采。韓星御用髮型師CHAHONG分享令髮根變蓬鬆方法，利用小工具如髮夾、髮捲、風筒等，簡易步驟就可打造自然感女神秀髮。

▼▼▼【按圖看】韓國星級髮型師CHAHONG 教4招打造蓬鬆秀髮▼▼▼

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▼▼▼同場加映：想要有個全新的改變？2021年韓國最流行的捲髮髮型，無論是氣質波浪捲還是復古羊毛捲，各種風格應有盡有，適合任何面型的女生，讓你瞬間從路人變女神！【按圖看】▼▼▼