聖誕倒數月曆2021｜XOVĒ聖誕小鎮禮盒：15件白松露產品性價比高？

【聖誕倒數月曆2021】適逄聖誕節檔期，由馬黎珈而（黎姿）引入的瑞士品牌XOVĒ，首次推出限定的聖誕倒數月曆，品牌15件奢華的白松露成分護膚產品亦包含在內，就連張柏芝與佘詩曼推薦的人氣白松露肌底液也為貨裝容量，搭配聖誕小鎮為題的粉色外盒包裝，華麗得讓人愛不惜手，作聖誕禮物或自用亦相當不錯。



貴婦級聖誕月曆如La Mer、Jo malone等昂貴售價並不是人人能負擔得起。但想以優惠價用到奢華成分，近期由馬黎珈而（黎姿）、佘詩曼和張柏芝熱推的高性價比品牌XOVĒ便是一個不錯的選擇。

【聖誕倒數月曆2021】今年XOVĒ首次推出聖誕倒數月曆，以璀璨星空下的聖誕瑞士小鎮為主題，倒數月曆內藏的15個奢華小盒子。（麥超億攝）

平價享15件白松露成分護膚品 平均每件$180？

今年XOVĒ首次推出聖誕倒數月曆，以璀璨星空下的聖誕瑞士小鎮為主題，倒數月曆內藏的15個奢華小盒子，有貴婦級白松露護膚系列產品，如修護液、凝珠精、護手霜和活膚水等，實行以如全方位修護肌膚、雙眼、雙唇及雙手。每一個小盒子的包裝也刻意印上繁星閃耀的小鎮圖案，搭配典雅的粉色讓人每開一件禮品都心花怒放。

【聖誕倒數月曆2021】適逄聖誕節前檔期，由馬黎珈而（黎姿）引入的瑞士品牌XOVĒ，首次推出限定的聖誕倒數月曆。（XOVĒ）

作為首次推出聖誕倒數月曆的XOVĒ，在包裝上花費不少心機外，內藏的倒數小盒子也絕對是誠意之作，除有凍齡女星張柏芝妝愛用的白松露肌底液包括在內，是貨裝容量外，品牌最人氣的白松露提亮雪晶凝珠精華也都是貨裝容量？含高昂價格的白松露成分的凝珠，只用一粒便將直滲肌底，不少用家分享使用翌日便覺得皮膚變得更滋潤、更亮白。想要過聖誕前養好皮膚又不捨得用高價買貴婦級護膚品，相信XOVĒ這個猶如星羅棋布又奢華的聖誕倒數月曆，是相當適合。想入手的大家可即日於香港文華東方酒店的XOVĒ 期間限定體驗館內購買。

【按圖看】XOVĒ 首個聖誕護膚倒數月曆：逾15 件白松露護膚品絕對是誠意之作，全方位修護肌膚、眼眸、雙唇及雙手，為肌膚帶來貼心呵護。▼▼▼

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另外，XOVĒ亦再次推出聖誕限定抵買套裝，多款皇牌熱賣白松露護膚品，亦可以低至75 折的優惠價可買到。另外，贈送人氣產品之餘，更會免費送到府上，讓肌膚盡享賦活滋養，讓大定以最佳狀態歡度聖誕。

【按圖看】XOVĒ亦再次推出聖誕限定抵買套裝，多款皇牌熱賣如白松露護膚品亦有優惠？▼▼▼

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