衛詩雅隔離只用NIVEA Cream　4大用法公開　面膜、磨砂一罐全包

大家在逛屈臣氏、萬寧，對這NIVEA小藍罐應該不陌生吧！可說是從小用到大的銅板價神霜！在這保養新品千變萬化的時代，這瓶小藍罐還能屹立不搖，只能說真的是憑實力火紅！而衛詩雅在隔離期間，也是帶上這瓶小藍罐，至於她都怎麼用呢？往下滑有解！



衛詩雅也愛！隔離期間保養一瓶就夠

衛詩雅日前就在小紅書上傳了一支影片，跟粉絲分享她隔離期間的保養心得，衛詩雅說準備要隔離之前，經紀人問她要準備什麼保養品，她說：「不用啊，我只帶一瓶就可以了。」聽得經紀人都驚呆了！原來她帶上的就是這瓶小藍罐，NIVEA潤膚霜！衛詩雅說它真的非常好用，而且一大盒才不到50元超級便宜！

NIVEA潤膚霜是CP值超高的好物！即使厚敷也不會心痛！衛詩雅分享4大用法（點撃放大閱讀）▼▼▼

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衛詩雅：拯救了我的敏感肌

「我相信很多人都聽過它好用，質地就是這種很稠很稠的雪花膏。」NIVEA潤膚霜讓衛詩雅最讚不絕口的一點是，拯救了她的敏感肌！衛詩雅說：「之前我的皮膚有點問題，塗什麼都很容易敏感，我就只能塗這個，結果發現它讓我皮膚發亮了！大概用了幾天以後，明顯感覺皮膚變好，不化妝的時候毛孔都細了很多。」所以平常只要沒有太大問題，衛詩雅都是用這瓶小藍罐做日常保養。

衛詩雅分享NIVEA小藍罐4種用法

讓衛詩雅大推的原因，還有一點是它用法有很多，馬上就來分享她的私房用法！

1.當臉部&身體乳霜

除了擦在臉上，衛詩雅身體保養也是用同一罐！她特別提醒大家由於質地很稠，所以推開時要有點耐心。

2.當面膜

除了當乳霜，厚敷還可以當面膜，做法是取大量的霜塗於全臉，要敷到「厚到看不到原本膚色」，大約敷個2-3分鐘，再用手指畫圈輕輕地按摩臉部，這時會感覺滿滿的滋潤都被皮膚吸收了！最後再用紙巾擦掉多餘的乳霜，最後再按摩一次讓皮膚充分吸收，後續不用擦任何保養品就可以去睡覺了。

3.當護髮霜

取少量乳霜先在掌心化開，融化之後抹上髮尾，乾燥髮尾就會變得非常滑順。

4.當去角質

衛詩雅也試過把咖啡渣加入這瓶乳霜裡，塗在臉上按摩去角質，她建議可以針對角質較厚的地方局部按摩就好，例如鼻翼兩側、下巴，最後用乾的紙巾慢慢擦乾淨即可。

最後衛詩雅小提醒！由於質地濃稠，千萬不要用水洗！因為很難洗掉，用乾紙巾將多餘的乳霜擦乾淨就可以囉！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】