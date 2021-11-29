黑眼圈｜醫生實證3大有效去黑眼圈方法 8大去眼紋眼圈好物推薦

黑眼圈｜眼底有黑眼圈，容易予人疲憊或妝容不完整感覺，想快速解決黑眼圈問題，可用遮瑕膏遮蓋，但卻是治標不治本。若想從根本解決黑眼圈問題，先要清楚形成黑眼圈的原因，從而對症下藥。日本節目《林先生が驚く初耳学！》邀請到醫生山屋雅美公開「三大去黑眼圈方法」，並分析黑眼圈形成的3大原因，更即場示範只需1條毛巾，10分鍾便能減淡黑眼圈？



黑眼圈｜黑眼圈是眾多女生的共同敵人，一雙久而不散的「熊貓眼」不僅讓人看起來沒有精神。(gwgurlie86@IG)

「三大去黑眼圈方法」青色黑眼圈持續敷毛巾10分鍾可即時減淡？

日本醫學節目《林先生が驚く初耳学！》早前邀請到醫生山屋雅美，分享解決頑固黑眼圈的3大方法。她在節目中提到想解決黑眼圈問題，第一步是先了解自己一對「熊貓眼」的顏色，她更透露原來有八成人都有潛在機會擁有黑眼圈的問題。

黑眼圈｜青色黑眼圈的成因通常是因為睡眠不足，導致眼睛疲勞而產生。 (《林先生が驚く初耳学！》截圖)

例如：醫生提到皮膚白晢的女生，看見眼周出現青色的黑眼圈，會誤以為是眼底皮膚過薄而形成，但實際很多皮膚亮白的女生眼底四周也會出現青色的黑眼圈，很多女生會誤以為是因為眼底皮膚過薄的關係，讓血管浮現了出來，看起來就像眼圈，不過其實黑眼圈是因睡眠不足而造成。

同時，醫生建議有青色的黑眼圈的女生，可用一條暖毛巾和冰毛巾交替數次並敷在眼睛的周圍，持續10分鐘後便有助血液循環，擁有青色的黑眼圈的女生，可用一條暖毛巾和冰毛巾交替數次並敷在眼睛的周圍，有助提升血液循環，醫生建議可持續敷10分鐘，而每次冷暖毛巾各敷30秒便可，敷後黑眼圈明顯減淡。以下醫生山屋雅美公開「三大去黑眼圈方法」方法，相當有助女生們解決千年的黑眼圈問題。

【按圖看】日本醫生公開「三大去黑眼圈方法」，茶色黑眼圈可多使用含有維他命Ｃ的化妝水或乳液？青色黑眼圈可敷熱和冷毛巾，只10分鍾便可減淡黑眼圈？▼▼▼

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編輯推介8大人氣去黑眼圈產品

當了解清楚黑眼圈如何形成，再對症下藥去減淡灰黑色的黑眼圈外，有時黑眼圈四周更會伴隨眼袋甚至是細紋，這時一個好用的眼霜便是不可缺少，不但可適時為眼底皮膚補水作出呵護，更能加強美白和防止細紋形成。以下《01女生》編輯推介的人氣眼部產品，相信有助愛美的女生，撃退黑眼圈。

【按圖看】《01女生》編輯推介「8大人氣去黑眼圈產品」▼▼▼

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