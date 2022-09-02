5個淡化黑眼圈的按摩手法　配合抗老眼霜撫平細紋、舒緩眼部疲勞

眼睛是我們的靈魂之窗，而眼睛周圍的皮膚狀況則會顯現一個人精神與否，如果常常和黑眼圈作伴，或是有眼下暗沉、細紋、鬆弛等問題，容易讓人看起來精神不佳、狀態差，因此一定要用眼霜好好保養！



選擇一款適合的眼霜搭配正確的按摩手法，可以有效消除黑眼圈，讓眼霜效果事半功倍！

5個淡化黑眼圈的按摩手法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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淡化黑眼圈按摩法

1. 按摩淚溝

沾取一款有淡化黑眼圈效果的眼霜，均勻上在眼睛周圍，接著用指腹按壓眼頭與鼻樑中間凹陷處，順著淚溝輕輕的打圈，從眼頭一直按摩到太陽穴，重複10次。這個步驟可以幫助眼周血液疏通，如果長期放著不管，可能會使淚溝加劇變為眼袋。

2. 按摩眼下

取中指指腹，按壓住眼下中間位置，這裡是兩個叫作「承泣穴」和「四白穴」的穴位，按壓這兩處可以幫助緩解眼部疲勞、淡化黑眼圈，按住後輕輕的往後推到太陽穴，重複10次。

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3. 按摩眼尾

用指腹按壓靠近眼尾的部份，並往後打圈至太陽穴，這個步驟不僅可以疏通眼周的血液循環，還可以舒緩眼睛疲勞、視線模糊，長期使用3C用品的人，或盯手機盯得太久，都可以稍微按摩，會讓眼睛比較舒適喔！

4. 按摩眉骨

用無名指或中指沾取一點眼霜，稍微搓熱之後，閉上眼睛，將手指按壓眉骨處，用力持續5秒後鬆開，重複5次。眉骨處有三個穴位，分別是「絲竹空」、「魚腰」和「攢竹」，正確按摩絲竹空可以改善流淚、眼紅、疼痛等眼部問題；攢竹穴則是針對頭暈、眼跳、明目醒神；而魚腰則能夠吸熱去濕。

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5. 按摩眉毛上方

用剩餘的眼霜，按壓在眉毛的正上方，然後往上提一直到額頭和髮際線，我們一般只注意到眼下暗沉與鬆弛，其實眼上區域也是需要注意的一塊，用殘留的眼霜替眼上區域按摩提拉，讓眼睛周圍的皮膚保持年輕緊緻。

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