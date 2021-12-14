髮捲做出蓬鬆感十足的空氣瀏海　三個步驟超簡單　手殘也能學會！

很多女孩為了讓瀏海維持蓬鬆感都會使用髮捲，但市面上賣的髮捲這麼多種，到底該怎麼選才對？而上髮捲的方式、拿下的方向，你都真的做對了嗎？超簡單技巧，絕對學的會！



不同寬度、長度的髮捲運用

髮捲的長、寬度不同，每款適用的方式也不一樣喔！

1.直徑28mm適合用來墊髮根，可以讓頭髮變得蓬鬆。



2.直徑30mm可捲出美美的空氣瀏海。



3.直徑40mm可捲八字瀏海，適合瀏海長度在臉頰或下巴的女孩。



4.直徑62mm帶夾子的髮捲能幫助固定髮頭，方便運用在髮尾處，雖然也能捲出空氣瀏海和八字瀏海外，但若技巧不熟練，就容易有摺痕，建議瀏海可以使一般髮捲即可呦！



簡單三個步驟就可以捲出蓬鬆感十足的瀏海！附上圖片說明，讓你能夠得一清二楚（點擊放大閱讀）▼▼▼

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正確用髮捲技巧

Step1：由上往下捲

學會怎麼選髮捲後，接下來就要學會如何正確上捲，及拆髮捲時也是有小技巧的喔！想要頭髮有蓬鬆感，要先將頭髮往上拉、再慢慢向下捲，這樣髮根才會有立體度。

Step2：加熱助定型

上捲後，可以用吹風機加熱約5秒，能幫助瀏海定型喔！

Step3：拆髮捲時時先往上、再往下

髮捲拆掉的方向非常關鍵！隨性拆、方式不對，捲度馬上就消失，剛剛就等於做了白工啊！記得先往上將髮捲拿高、再直接朝上拿下來，才可以保留捲度，不破壞髮根的蓬鬆感呦！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】