短髮過渡期髮型｜手殘也做到的低髮髻簡易教學　中長或長髮也適用

髮型對一個人的影響非常大，隨興盤個低髮髻就能輕易流露出超仙優雅氣質。不管你是長髮、及肩中長髮、還是中短髮過渡期都適用。
趕出門沒有時間夾頭髮時，最佳的解決方案便是盤個低髮髻！短短數分鐘就能輕鬆提升高貴氣質。（點擊放大閱讀）▼▼▼
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及肩中長髮慵懶低髮髻DIY教學
1.1 首先將頭髮攏在後側，分為左、中、右三部分
1.2 中間部分頭髮用黑色橡筋對摺紮起
2.再來將左右兩側頭髮，在中間的髮束上方交叉
3.然後將左右兩側頭髮順著往下，在中間的髮束下緣偏右下方，用黑色橡筋固定綁在一起
4.1 接下來用雙手指腹在中間髮髻兩側輕輕調整 ，再把對摺的髮束上下微微拉鬆
4.2 最後將後腦勺部分的頭髮拉鬆，另一隻手記得固定住下方
5. 抓頭髮時，建議你用陰力拉鬆之後可以用兩手指腹輕輕揉一下髮絲，能讓頭髮凌亂得更自然，慵懶超仙低髮髻即完成
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長髮低髮髻DIY教學
1.1 頭髮向後攏，綁個低馬尾，用一手固定住橡筋束口
1.2 另一手手指，輕輕抓鬆抓澎後腦勺的部分
2.準備另一條黑色橡筋，將馬尾對摺後再對摺，在中段部分用橡筋或鬆緊帶紮起
3. 搭配上弧度超好看的韓妹瀏海，優雅低髮髻即完成
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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：超簡單1分鐘快速盤好超仙隨興低髮髻 及肩中長髮、中短髮過渡期、長髮造型都適用】