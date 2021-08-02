護髮｜頭髮洗得太乾淨反而有反效果？盤點4大錯誤洗頭、吹頭行為

洗完頭髮後更毛躁、糾結，心情真的不美麗啊！趕快看看自己有沒有犯了這些NG行為！



不知道妞妞們有沒有這種經驗，明明很認真洗頭，但洗後頭髮反而更毛躁甚至大糾結？到底問題出在哪？這次妞編輯特別諮詢KÉRASTASE教育訓練協理李明哲Cameron，揪出大家最容易犯的4個NG行為，同步分享讓頭髮有感柔順的秘訣，想要像韓國女星李聖經、朴敏英擁有女神級的秀髮，趕快學起來！

有完美的妝容和衣著，但每天仍為枯黃毛躁的髮質而煩惱？快看看以下護髮錯誤，從細節上開始改善吧！（點擊放大觀賞）▼▼▼

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1.過度清潔髮絲

有些主打深層清潔型的洗髮品，雖然能把頭皮洗乾淨，卻也會造成髮絲變得較乾燥。建議挑選兩瓶洗髮品，一瓶針對頭皮，一瓶針對頭髮，可以隔天交替使用，或是第一次洗髮時，先針對頭皮清潔，第二次清洗時再選用頭髮為主的洗髮品，同時顧好頭皮及頭髮。

2.未使用護髮素

頭髮和臉部肌膚一樣都需要保養，護髮素的作用主要是修復髮絲、提供養分，建議針對自身的髮質挑選合適的護髮素，例如細軟髮、受損髮、染燙髮。每天洗髮後務必搭配使用，依照自身髮質狀況，每週還可以再搭配髮膜，加強深層修復及保濕。塗抹護髮素時可邊以手指梳順髮絲，記得要避開頭皮（除非有標榜頭皮可用），再以夾子或毛巾簡單包覆，接著可以洗澡、刷牙，最後再沖洗即可，現在的技術都相當進步，分子小、滲透吸收快，基本上都不需要花太多時間在等待護髮，妞妞們別再找藉口啦！

3.毛巾亂擦拭

洗完頭髮後拿起毛巾就急著搓乾頭髮？萬萬不可！洗頭時毛麟片遇水會打開，在這樣的情況下，如果再加上外力摩擦，絕對會讓髮絲變得更毛躁甚至大打結。建議使用一條乾淨的毛巾以「按壓」的方式先吸取部分的水分，再開始用吹風機吹整。特別要提醒，千萬別因懶得吹頭髮，只用毛巾包覆、放任自然變乾，這些行為不僅會讓頭皮容易有異味，也會使得髮絲毛躁糾結。

4.吹整前沒打底

特別是長頭髮的妞妞，每次洗完頭髮後最痛苦的就是吹乾！頭髮長時間接觸熱工具，也會造成毛麟片受損，變得乾澀毛躁，建議在吹髮前可以先使用抗熱打底的產品，均勻塗抹於髮絲，不僅能縮短吹整時間，也能讓吹完後的頭髮柔順有光澤。

工欲善其事必先利其器，以下為你搜羅了5款護髮產品，看看哪一款適合你的需要~（點擊放大觀賞）▼▼▼

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