凡士林10個隱藏版用法　保濕、潤唇、去角質之外　還能增長睫毛

便宜又好用的凡士林是許多人居家必備品，但是你知道凡士林除了拿來擦敏感部位，還有什麼功用嗎？今天我們就整理了10招網友推薦的凡士林隱藏用法，趕快學起來！



美容保養最省錢

1. 增長睫毛

每天晚上睡覺之前用塗抹凡士林在睫毛根部，記得不要太厚重，大概半個月到一個月就可以看到效果。

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2.拯救曬後肌膚

在曬傷的地方薄薄塗一層凡士林，可以有效潤澤乾燥的肌膚，防止曬後脫皮。

3.去唇紋、死皮

晚上睡覺之前在唇部塗抹一層凡士林，第二天早上起來就會發現嘴唇上的死皮都已脫落，並且唇紋有減輕。

4.讓香水更持久

在手腕、耳後噴完香水後，可以塗抹一層薄薄的凡士林，可以讓香水留香更加持久。

身體保養也實用

5.去除角質

用凡士林混合粗鹽可以製作出家用簡單的身體去角質，還能讓皮膚變嫩。

6.軟化乾裂腳皮

睡覺之前在腳上塗抹一層凡士林穿上襪子，可以軟化死皮、拯救乾裂的腳跟。

7.避免脫皮乾裂

感冒的時候，在鼻子上輕薄的塗抹一層凡士林，就不會因為經常用紙巾擦鼻涕脫皮乾裂。

生活小知識

8.防磨腳

新買的鞋子磨腳的話，可以在磨腳的地方塗抹一點凡士林，軟化皮革就不磨腳了。

9.去除包包的痕跡

包包有時候難免會不小心有一點使用痕跡，這種痕跡很難消除，但是使用一點凡士林塗抹在痕跡上就可以輕鬆擦除。

10.加速傷口癒合

在破皮的地方塗抹凡士林，可以隔離細菌並且防止水分蒸發，加速傷口癒合。

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