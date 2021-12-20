CHARLES & KEITH｜小CK手袋限時低至6折減價 Celine替代款只$4XX

【CHARLES & KEITH／小CK／減價／手袋】歡度聖誕節少不免盛裝打扮參與聚會，此時一個手袋便能點綴整個造型。但名牌手袋價格動輒過萬，售價親民小資的CHARLES & KEITH（小ck）便是不錯的選擇。適逢官網推出低至6折的限時減價，多個人氣手袋款亦有優惠，當中最平只$299便能入手一個，所以不想錯過高CP值手袋的小資女，不妨趁這次機會入手心儀手袋。



CHARLES & KEITH亦進行減價優惠，(charleskeithofficial@IG)

CHARLES & KEITH推出的手袋款不但簡約時尚，售價親民往往只數百元便能入手，是小資女大愛的品牌。適逢聖誕節減價檔期，CHARLES & KEITH亦進行減價優惠，但別以為減價無賣點，品牌不少人氣款式亦在減價之列，其中蓬鬆抓皺手提包外型酷似由Bottega Veneta創意總監Daniel Lee所設計的人氣IT Bag「The Pouch」雲朵包，79折後僅HK$349便可入手，相信這無疑是名牌的替代品，更適合預算有限的小資女。

若鍾意輪廓簡約手袋款，是次CHARLES & KEITH的減價手袋款亦有不少的選擇，例如：條紋方釦肩背包輪廓方正卻帶有馬鞍剪裁，搭配裝飾的條紋金屬釦超高質感，外型亦如Celine Classic Box Bag經典方袋；屬今季新品的Edna方釦肩背包，方形設計搭配皮背帶與旋釦式開合金釦，實用得來也不過於浮誇。

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