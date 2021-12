聖誕前_星期最易失戀? 情侶必學5舉動助感情升溫 擁抱6秒最有效？

聖誕節往往充斥著一鼓浪漫氣息,不少男女亦趁機向瞹昩對象表白、情侶們亦會為對方預備聖誕禮物,以表情意。但有人情意濃濃感情升溫、有人卻在聖誕節前後與愛侶分手。原來有研究報告指出聖誕節不只是假日季節,更是一個分手的高峰期?情侶們更易因「冬季抑鬱症」而衝動分手?



聖誕節前__星期是失戀高峰期?全因大腦釋放這東西?

聖誕節期間,不少明星情侶被爆出分手或鬧分手的新聞,如:近期王力宏與李靚蕾的離婚風波、香港MIRROR成員柳應廷與女友陷入冷靜期等。但原來不少韓星情侶都曾在冬天宣布分手,如「國民初戀」秀智和李敏鎬、玄彬和姜素拉、李東建和T-ara成員之一的智妍等情侶,都是在11月至4月時候分手。

香港MIRROR成員柳應廷早前被曝出與女友陷入冷靜期。(IG@jeremylaous)

根據英國作家麥肯德雷斯(David McCandless)早前整合Facebook公布用家感情狀況的數據後,結果得出在萬聖節過後,不少情侶將感情狀況改為已分手。不過,最令人驚訝的是分手的數量在聖誕節前兩個星期激烈上升?其次,調查報告提到在逾越節和復活節期間,情侶分手數量更高。但為何情人在冬天會較易分手?

一份名為《Seasonal Affective Disorder: A Description of the Syndrome and Preliminary Findings With Light Therapy》的研究報告指出,在面臨季節轉變時,人需要時間去適應天氣轉變,而適應力也相對地減緩,並出現了「季節性情緒失調」(Seasonal Affective Disorder)情況。

另外,冬季冬長夏短,日照的時間減少後,人們接觸陽光時間被減短,也會直接影響大腦中的松果體(pineal body)去釋放更多的褪黑激素,間接令到人們的熱情減退,也許對於處於感情危機的情侶特別受影響。

5個舉動助感情升溫 情侶擁抱6秒以上最好?

除因「冬季抑鬱症」(別稱季節性情緒失調)令情侶易分手外,美國心理學家Danielle Forshee指出冬天大腦會釋放更多的血清素,而它可讓大腦產生快樂。當更多的血清素在大腦時,人們易變得情緒化,更容易衝動說分手。

加上節日氣氛十分濃厚,容易造成所謂的「FOMO症後群」,即是(Fear Of Missing Out),單身族會擔心自己錯過一個對象後,就不會再有另一個對象的出現,加上朋輩的影響,朋友陸續開始有了交往對象後,影響自身的情感,所以單身族在冬天特別渴望戀愛。

資料來源:Why Holiday Season Might Be Prime Time For Breakups, 《Seasonal Affective Disorder: A Description of the Syndrome and Preliminary Findings With Light Therapy》

