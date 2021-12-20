聖誕前_星期最易失戀? 情侶必學5舉動助感情升溫 擁抱6秒最有效？

聖誕節往往充斥著一鼓浪漫氣息，不少男女亦趁機向瞹昩對象表白、情侶們亦會為對方預備聖誕禮物，以表情意。但有人情意濃濃感情升溫、有人卻在聖誕節前後與愛侶分手。原來有研究報告指出聖誕節不只是假日季節，更是一個分手的高峰期？情侶們更易因「冬季抑鬱症」而衝動分手？



聖誕節前__星期是失戀高峰期？全因大腦釋放這東西？

聖誕節期間，不少明星情侶被爆出分手或鬧分手的新聞，如：近期王力宏與李靚蕾的離婚風波、香港MIRROR成員柳應廷與女友陷入冷靜期等。但原來不少韓星情侶都曾在冬天宣布分手，如「國民初戀」秀智和李敏鎬、玄彬和姜素拉、李東建和T-ara成員之一的智妍等情侶，都是在11月至4月時候分手。

香港MIRROR成員柳應廷早前被曝出與女友陷入冷靜期。（IG@jeremylaous）

根據英國作家麥肯德雷斯（David McCandless）早前整合Facebook公布用家感情狀況的數據後，結果得出在萬聖節過後，不少情侶將感情狀況改為已分手。不過，最令人驚訝的是分手的數量在聖誕節前兩個星期激烈上升？其次，調查報告提到在逾越節和復活節期間，情侶分手數量更高。但為何情人在冬天會較易分手？

一份名為《Seasonal Affective Disorder: A Description of the Syndrome and Preliminary Findings With Light Therapy》的研究報告指出，在面臨季節轉變時，人需要時間去適應天氣轉變，而適應力也相對地減緩，並出現了「季節性情緒失調」（Seasonal Affective Disorder）情況。

另外，冬季冬長夏短，日照的時間減少後，人們接觸陽光時間被減短，也會直接影響大腦中的松果體（pineal body）去釋放更多的褪黑激素，間接令到人們的熱情減退，也許對於處於感情危機的情侶特別受影響。

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5個舉動助感情升溫 情侶擁抱６秒以上最好？

除因「冬季抑鬱症」（別稱季節性情緒失調）令情侶易分手外，美國心理學家Danielle Forshee指出冬天大腦會釋放更多的血清素，而它可讓大腦產生快樂。當更多的血清素在大腦時，人們易變得情緒化，更容易衝動說分手。

加上節日氣氛十分濃厚，容易造成所謂的「FOMO症後群」，即是（Fear Of Missing Out），單身族會擔心自己錯過一個對象後，就不會再有另一個對象的出現，加上朋輩的影響，朋友陸續開始有了交往對象後，影響自身的情感，所以單身族在冬天特別渴望戀愛。

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資料來源：Why Holiday Season Might Be Prime Time For Breakups, 《Seasonal Affective Disorder: A Description of the Syndrome and Preliminary Findings With Light Therapy》

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