【聖誕下午茶2021】精選女生3大聖誕High Tea Set：最抵每位3XX？

【聖誕下午茶2021】沒有旅行的聖誕，也能在港感受濃厚的節日氣氛，例如：與情人或閨密選個有格調的地方，享受維港境色之餘又能嘆上美食好好打卡。適逄聖誕檔期，不少酒店、餐廳均推出下午茶優惠，以下《01女生》精選3個性價比高的下午茶，當中除有近期大熱的韓國養生下午茶外，更有一間是女生打卡熱點，當中更提供奢華的魚子醬菜單？



【聖誕下午茶2021】The Tiffany Blue Box Cafe 聯乘Royal Caviar Club 推奢華魚子醬菜單，相當奢華。(The Tiffany Blue Box Cafe)

The Tiffany Blue Box Cafe 聯乘Royal Caviar Club 推奢華魚子醬菜單

向來被女生譽為「打卡天堂」的The Tiffany Blue Box Café有如夢似幻的景色，加上用餐時均用淺灰和純白大理石及經典珠寶為設計的「Color Block」餐具，更彷如電影《珠光寶氣》中奢華場境。

是次Café首次與頂級魚子醬品牌 Royal Caviar Club合作，推出奢華的魚子醬下午茶，當中的魚子醬是沿用皇家級的金水晶魚子醬，相當奢華。尤其一系列的甜點及鹹點也加入了頂級的魚子醬，例如：蜜糖蛋糕配上如黃寶石般的「Ossetra」魚子醬，讓鹹鮮味與蜜糖的甜味達到平衡；白朱古力慕絲上帶有甜酒珍珠「魚子醬」，配上石榴啫喱有極清新滋味。鹹點方面則有魚子醬盒子、魚子醬撻和煙三文魚他他配白銀鱘魚等。另外，最特別是節日限定下午茶的糕餅亦刻意轉換口味，有焦化牛油瑪德蓮及朱古力瑪德蓮伴以奶油忌廉、香蒜鹽之花鬆餅等。

+ 3

Tiffany 矜貴節日魚子醬下午茶

地點：香港九龍尖沙咀北京道 1 號大堂 208 號鋪

時間：星期一至五 中午 12 時至晚上 9 時 30 分

星期六、日及公眾假期 上午 11 時至晚上 9 時 30 分

價錢：HK$988 (兩位起)



「秘密花園」Artisan Lounge 推誘人佳節下午茶

【聖誕下午茶2021】是次Artisan Lounge推出的誘人佳節下午茶包括特濃朱古力火鍋。Artisan Lounge(Artisan Lounge)

Artisan Lounge座落於K11 MUSEA中庭，餐廳附近刻意保留了大量的綠色空間，猶如在鬧市中的秘密花園。是次Artisan Lounge推出的誘人佳節下午茶包括特濃朱古力火鍋，配上日本優質的長野香印提子和北海道蜜瓜。當中餐廳自家製棉花糖也是另一不容錯過的美點。

在鹹點方面包括節日限定的火雞芝士球、龍蝦撻、鴨肉鵝肝醬迷你多士、帝王蟹米紙卷等。甜點方面亦提供迷你聖誕樹幹蛋糕、紅莓芝士、香蕉瑪德蓮和以威士忌入饌的焦糖核桃撻，風味獨特真是令人一試難忘。

+ 2

Artisan Lounge節日下午茶

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside K11 MUSEA地下

日期：即日起全日供應至2022年1月2日

價錢：HK$898元



喜來登酒店 X 雪花秀Sulwhasoo 「Amber Holiday香檳下午茶」

【聖誕下午茶2021】喜來登酒店聯乘韓國美妝品牌雪花秀Sulwhasoo，推出「Amber Holiday香檳下午茶」，禮品包括雪花秀的皇牌抗炎養肌7天體驗套裝（價值HK$350）和雪花秀抗炎養肌體驗卡。（雪花秀Sulwhasoo）

是次喜來登酒店與韓國美妝品牌雪花秀Sulwhasoo聯乘合作，將韓國人養生的生活態度完全呈現在10款別具特色的鹹點與甜點當中， 例如：將雪花秀皇牌護膚品常用的蔘蜜成分，混入幼滑的奶凍並挾以蜜糖啫喱，打造味道甚有層次感的蔘蜜奶凍；以高雅的琥珀色調融入四方朱古力的立體外層，內層搭配茉莉花蛋糕及玫瑰果醬製成的鬆軟蛋糕，每嘗一口都充滿清香馥郁；精緻鹹點有棗香鵝肝醬牛角包搭配養顏的紅棗醬、韓式青椒黃金方塊、芝士煙肉泡菜撻等都相當有驚喜和特色。

+ 5

另外，享受完「Amber Holiday香檳下午茶」後，更可獲贈雪花秀的皇牌抗炎養肌7天體驗套裝（價值HK$350），內容包括：潤燥再生精華、滋陰生人參煥顏高效精華液和人參煥顏精華等之外，更同時獲贈雪花秀抗炎養肌體驗卡，一次過嘆下午茶與雪花秀的人氣護膚好物。

喜來登酒店 X雪花秀Sulwhasoo 「Amber Holiday香檳下午茶」

地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊 Sky Lounge

日期：即日至2022年1月31日

供應時間：下午2時至6時 價錢：每位338元

（於2022年1月14日或以前惠顧「Amber Holiday香檳下午茶」的客人，更可享8折優惠(原價每位338元)。）



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