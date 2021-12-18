【聖誕下午茶2021】精選女生3大聖誕High Tea Set：最抵每位3XX？

【聖誕下午茶2021】沒有旅行的聖誕，也能在港感受濃厚的節日氣氛，例如：與情人或閨密選個有格調的地方，享受維港境色之餘又能嘆上美食好好打卡。適逄聖誕檔期，不少酒店、餐廳均推出下午茶優惠，以下《01女生》精選3個性價比高的下午茶，當中除有近期大熱的韓國養生下午茶外，更有一間是女生打卡熱點，當中更提供奢華的魚子醬菜單？
The Tiffany Blue Box Cafe 聯乘Royal Caviar Club 推奢華魚子醬菜單
向來被女生譽為「打卡天堂」的The Tiffany Blue Box Café有如夢似幻的景色，加上用餐時均用淺灰和純白大理石及經典珠寶為設計的「Color Block」餐具，更彷如電影《珠光寶氣》中奢華場境。
是次Café首次與頂級魚子醬品牌 Royal Caviar Club合作，推出奢華的魚子醬下午茶，當中的魚子醬是沿用皇家級的金水晶魚子醬，相當奢華。尤其一系列的甜點及鹹點也加入了頂級的魚子醬，例如：蜜糖蛋糕配上如黃寶石般的「Ossetra」魚子醬，讓鹹鮮味與蜜糖的甜味達到平衡；白朱古力慕絲上帶有甜酒珍珠「魚子醬」，配上石榴啫喱有極清新滋味。鹹點方面則有魚子醬盒子、魚子醬撻和煙三文魚他他配白銀鱘魚等。另外，最特別是節日限定下午茶的糕餅亦刻意轉換口味，有焦化牛油瑪德蓮及朱古力瑪德蓮伴以奶油忌廉、香蒜鹽之花鬆餅等。
Tiffany 矜貴節日魚子醬下午茶
地點：香港九龍尖沙咀北京道 1 號大堂 208 號鋪
時間：星期一至五 中午 12 時至晚上 9 時 30 分
星期六、日及公眾假期 上午 11 時至晚上 9 時 30 分
價錢：HK$988 (兩位起)
「秘密花園」Artisan Lounge 推誘人佳節下午茶
Artisan Lounge座落於K11 MUSEA中庭，餐廳附近刻意保留了大量的綠色空間，猶如在鬧市中的秘密花園。是次Artisan Lounge推出的誘人佳節下午茶包括特濃朱古力火鍋，配上日本優質的長野香印提子和北海道蜜瓜。當中餐廳自家製棉花糖也是另一不容錯過的美點。
在鹹點方面包括節日限定的火雞芝士球、龍蝦撻、鴨肉鵝肝醬迷你多士、帝王蟹米紙卷等。甜點方面亦提供迷你聖誕樹幹蛋糕、紅莓芝士、香蕉瑪德蓮和以威士忌入饌的焦糖核桃撻，風味獨特真是令人一試難忘。
Artisan Lounge節日下午茶
地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside K11 MUSEA地下
日期：即日起全日供應至2022年1月2日
價錢：HK$898元
喜來登酒店 X 雪花秀Sulwhasoo 「Amber Holiday香檳下午茶」
是次喜來登酒店與韓國美妝品牌雪花秀Sulwhasoo聯乘合作，將韓國人養生的生活態度完全呈現在10款別具特色的鹹點與甜點當中， 例如：將雪花秀皇牌護膚品常用的蔘蜜成分，混入幼滑的奶凍並挾以蜜糖啫喱，打造味道甚有層次感的蔘蜜奶凍；以高雅的琥珀色調融入四方朱古力的立體外層，內層搭配茉莉花蛋糕及玫瑰果醬製成的鬆軟蛋糕，每嘗一口都充滿清香馥郁；精緻鹹點有棗香鵝肝醬牛角包搭配養顏的紅棗醬、韓式青椒黃金方塊、芝士煙肉泡菜撻等都相當有驚喜和特色。
另外，享受完「Amber Holiday香檳下午茶」後，更可獲贈雪花秀的皇牌抗炎養肌7天體驗套裝（價值HK$350），內容包括：潤燥再生精華、滋陰生人參煥顏高效精華液和人參煥顏精華等之外，更同時獲贈雪花秀抗炎養肌體驗卡，一次過嘆下午茶與雪花秀的人氣護膚好物。
喜來登酒店 X雪花秀Sulwhasoo 「Amber Holiday香檳下午茶」
地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊 Sky Lounge
日期：即日至2022年1月31日
供應時間：下午2時至6時 價錢：每位338元
（於2022年1月14日或以前惠顧「Amber Holiday香檳下午茶」的客人，更可享8折優惠(原價每位338元)。）
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