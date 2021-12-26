中性香水淡香顯個性　男友共用更甜：法國Serge Lutens夠特別？

香水香氣能代表其性格與氣質，若長期噴上同一香氣，更能成為個人象徵的一部份；並不是所有女生嚐甜、愛果香或花香的少女味道，淡淡清新的中性香氣反而更獨特，而且男女合用，適合與男友共用，低調曬恩愛。



香水｜淡淡清新的中性香氣反而更獨特，而且男女合用，適合與男友共用，低調曬恩愛。（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

「中性香水」氣味較淡然清新，既糅合女性柔和香氣，也有男性剛強的氣味，不限性別、年齡亦能使用；以下推介3個品牌的「中性香水」，帶來溫暖香調，絕對是一噴就會上癮！

Burberry Beauty



Burberry Beauty近日推出4款中性香水，分別為HERO淡香水、 SIGNATURES 盛放山楂花香水、SIGNATURES 琥珀荒原香水及MY BURBERRY 香水，包裝設計各有特色。

HERO淡香水為Burberry創意總監Riccardo Tisci主理的首款香氛，瓶身飾有Thomas Burberry花押字，香調則貫徹一向神秘大膽作風，揉合佛手柑、杜松和黑胡椒，清新明亮。SIGNATURES盛放山楂花香水蘊含12%香氛濃度，以早春的約克郡景致及山楂盛開的淡雅清香作創作靈感，調製出清新療癒的茉莉花香、泥土麝香與廣藿香氣味，並以佛手柑、鳶尾花香與紫羅蘭香作前調香氣，以平衡花香氣味。

SIGNATURES琥珀荒原香水則以琥珀香調揉合龍涎香前調及廣藿香中調，繼而由薰草、香根草及香草作基調，猶如落日斜陽傾灑的氣息。另外，MY BURBERRY以風衣及其英倫設計與工藝傳統、雨後倫敦花園作靈感來源，製出充滿英式花香的香氣，前調散發甜豌豆與佛手柑氣息，漸轉化為天竺葵、金溫桲與小蒼蘭融合的中調，並以廣藿香和大馬士革玫瑰、百葉玫瑰構成的基調完美收尾；4款中性香水適合不同喜好人士選擇。

GIORGIO ARMANI



色彩研究機構Pantone早前宜布2022年代表色為長春花藍（Very Peri、編號17-3938），糅合紅色及藍色帶來的寧靜與活力。恰巧GIORGIO ARMANI ARMANI/PRIVÉ Figuier Eden正正為Pantone 2022年代表顏色，充滿夢幻少女感。

香水帶有無花果香氣，柔順清新；以活潑清新的柑橘與粉紅胡椒作前調，並將青無花果香調與摩洛哥鳶尾花的粉香互相呼應，後調微微滲出辛香，同時帶有琥珀木的溫暖香調，猶如重返伊甸園的氛圍。

GIORGIO ARMANI ARMANI/PRIVÉ Figuier Eden HK$1,470（品牌圖片）

Serge Lutens



Serge Lutens為法國小眾香水品牌，2019年進駐香港K11 MUSEA開設專門店，也是巴黎以外第一間專門店；其創辦人Serge Lutens認為香水不僅是香水，每瓶香水都有故事，用家可接照其個性與感官選擇。

最近品牌為Gratte-ciel摩天樓系列推出香水新作：LA PROIE POUR L’OMBRE獵物幻影，靈感源於個人經歷和文學創作，Serge Lutens以童年回憶、與母親不可割捨的聯繫作創作；香水主調為香草、皮革、甘草，利用柔和的香草與剛強皮革氣味帶出強調對比，創建出獨特香氣。

Serge Lutens LA PROIE POUR L’OMBRE獵物幻影HK$2,680／100ml（品牌圖片）

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