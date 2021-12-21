聖誕蛋糕2021 | 派對必備聖誕樹幹蛋糕！5間聖誕蛋糕訂購推介！

【聖誕蛋糕2021】聖誕聚會上當然少不了聖誕蛋糕慶祝；《01女生》整合5間人氣餅店和酒店今年推出的聖誕蛋糕款式，外形充滿特色，適合打卡，也為各大派對增添聖誕氣氛與一份暖意。



Sift Desserts



法式甜品店Sift Desserts的甜品外形向來精緻，今年聖誕亦推出一系列節日甜品，全部加以聖誕元素，打卡效果一流。Cupcake及迷你蛋糕以外，也特別設有3款1磅蛋糕選擇，分別為聖誕帽、聖誕樹、樹幹外形款式，原個蛋糕僅需時3天預購，絕對趕得及聖誕派對。

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Nina Patisserie



Nina Patisserie為如心酒店集團旗下餅店，出品有一定保證。Nina Patisserie於今年聖誕推出4款主題蛋糕，分別為士多啤梨柑橘雲呢拿慕絲蛋糕、栗子雲呢拿慕絲蛋糕、聖誕精選經典拿破崙及雜莓朱古力慕絲蛋糕，造型非常精致；特別推介雜莓朱古力慕絲蛋糕，濃郁的朱古力慕絲蛋糕加上夾層酸酸甜甜的雜莓果醬，口感綿密，為佳節不可缺少的甜品。聖誕蛋糕提供網站訂購後到店自取服務，至少3天前訂購。

帝京酒店



帝京酒店以「愛麗絲夢遊仙境」為題，推出限定聖誕蛋糕；蛋糕以朱古力沙架蛋糕、朱古力軟心、籃莓醤、檸檬醬、籃莓、蛋白霜曲奇、綠茶蛋糕、糖皮及朱古力裝飾製成樹幹外形蛋糕，並以白兔先生、蘑菇等聖誕裝飾還原經典童話場面，蛋糕供應期至12月31日，需3天或之前預訂。

【聖誕蛋糕2021】愛麗絲夢遊仙境 - 檸檬藍莓朱古力樹頭蛋糕 HK$630／1.5lb（帝京酒店）

Café&Meal MUJI



Café&Meal MUJI，推出多款聖誕原個蛋糕和甜點拼盤，包括節日必備的香橙朱古力蛋糕、柚子樹幹蛋糕、宇治抹茶芝士蛋糕等；另外提供6件及12件的迷你甜點拼盤，囊括本和香糖青森蘋果撻、青蘋果芝士蛋糕等指定迷你甜點，適合多人聚會期間每人可按照個人口味選擇；訂購日期至12月30日，需於提取或送貨前3天訂購。

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Häagen-Dazs™



喜歡雪糕的話，不妨考慮Häagen-Dazs™以聖誕節造型的雪糕蛋糕；Häagen-Dazs™共提供3款限定雪糕蛋糕選擇：聖誕樹外形的「聖誕樹之約定」、紅色心形的「聖誕心願」及藍色星空「聖誕星夜」，別緻又具氣氛，需於取貨前最少2天預訂；而官網顯示「聖誕樹之約定」與「聖誕心願」兩款蛋糕已售罄，只餘下藍莓口味「聖誕星夜」，提供3款尺寸，有興趣的女生就要趕快訂購了。

聖誕系列以外，亦可選擇櫻桃小丸子系列，「櫻桃小丸子」原個蛋糕為士多啤梨口味，蛋糕上設有和服造型的小丸子，而頭部更以立體方式呈現，相當可愛；另1款「小丸子野外派對」則以露營為主題，集結比利時朱古力、芒果、曲奇呍呢嗱、士多啤梨4款人氣雪糕口味，蛋糕更會預先分成8份，方便一班人聚會上食用，非常貼心。

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