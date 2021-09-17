Coffee林芊妤5個變美小習慣　設鬧鐘定時飲暖水　90日變容光煥發?

Coffee林芊妤常常在Youtube上分享不同運動與健康資訊，早前她就分享她努力建立的生活習慣，令她即使在忙碌生活中，也能維持健康；即使不化妝，也容光煥發。經90日後，不但皮膚更為亮白，也消除水腫。



Coffee林芊妤早前她就分享她努力建立的生活習慣，令她即使在忙碌生活中，也能維持健康。（coffee89921@IG）

5個變美生活小習慣：每天喝蔬果汁 設鬧鐘飲暖水？

今年31歳的Coffee林芊妤，近來身兼多職，創立自己的運動服妝品牌，也兼顧其他拍攝工作，生活忙碌得很，於是早前她拍攝短片，分享她如何在忙碌生活中建立「變美」、健康的生活小習慣。Coffee林芊妤以90日挑戰自己，同時與網民互相鼓勵，從飲食、生活習慣上的每步小堅持，令自己變得容光煥發。

Coffee分享，她每天都會以西芹、青瓜、奇異果、牛油果與檸檬等蔬果打成蔬果汁，每天出門前喝，補充營養。她也會隨身帶備保溫瓶，在手機中設置「提醒」，定時喝溫水，避免因生活忙碌而忘記喝水；她也分享，常常外出用餐，攝取的蔬菜較少，因此每天一碟蔬菜作為零食，把健康的習慣融入生活當中。Coffee表示：「我們需要做的只是做好每一步，這樣自然會找到適合自己的生活。」

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28天「懶人減糖法」挑戰 水果也會致肥、漱口可戒口癮？

糖份無益，但好甜似是天性，且會成癮，愈吃愈多，愈多愈難戒掉。但糖份不但致肥，也會加速器官與皮膚老化。中醫師「77老大」就在他的頻道分享，5個「懶人減糖法」，讓人不痛苦地慢慢搣甩「糖癮」。

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