減肥｜Coffee推14天練馬甲線　4大網紅運動清單：低難度速減磅

減肥｜想進行有效的居家減肥運動，不少女生都跟隨Coffee（林芊妤）的運動計劃（Workout Plan），令她的Youtuber頻道不足5年突破100萬訂閱，增加了不少人氣。除了Coffee，還有其他同樣以中文主導的人氣運動YouTuber推出運動計劃，各有特色，助你短時間修身。



Coffee 林芊妤現在是不少女生的模範。（coffee89921@instagram）

6種運動程度照顧不同程度女生：Coffee 林芊妤



Coffee 林芊妤自離開TVB後，以瑜珈導師專業形象建立口碑，積極在YouTube上拍攝不同的運動片，在以英語、國語為主導的YouTube世界，她堅持用廣東話拍教學片，得到驕人的成績。

去年，Coffee為觀眾設計了6個不同運動程度的「4 weeks workout plan」，最短一天只花16分鐘，最長個半鐘，一星期會有2天「休息日 Rest Day」，但不是完全不動，只是運動時間較短、運動程度較低；她更貼心為女生提供「經期版 Period Workout 」，讓女生可以在生理期間，也能適當的動一動：「希望大家可以堅持一個月甚至更長的時間...期待大家在這個月會對自己身體有很多了解。」

今年，她也更新了3個健身計劃，按觀眾的意見再修定了健身計劃，分為BB班、進階班與自虐班，以短時間高效率為主題，一星期有2天休息日，每天運動24 – 60分鐘不等。

▼▼▼【按圖即看運動菜單】許多東南亞女生都喜歡跟Coffee 林芊妤的運動片，更分享她們的成果， 體脂低的女生14天便練出馬甲練，體脂較高的只要持之而恆一樣可以找到健美體態▼▼▼

+ 3

May（劉雨涵）在台灣是非常有名的健身女生。（may8572fit@instagram）

家品成輔助工具 在家訓練效果如在健身室：Mayfit



May（劉雨涵）是台灣健身網紅YouTuber兼作家，她平日會在Youtube和Instagram分享健身教學、健康減肥餐單等資訊，分別吸納了40.2萬和31.2萬追蹤。

由於May是一個有恆常到健身室的女生，而且以重訓為主，她的運動片都會針對高效能的肌肉訓練，除了運用健身器材外，她也顧及到居家運動新手，分享使用隨手可得的東西輔助訓練，如水壺、書本等；台灣正值居家隔離期，May也分享了4星期的運動計畫，每天花30分鐘練習，由針對性手臂、臀腿、到全身訓練也有，而且都不用花錢買器材，令大家安在家中也能有到健身室訓練的效果。

▼▼▼【按圖即看運動菜單】May（劉雨涵）曾是一位為了減肥嘗試不同不健康的方法，最後接觸了健身，發現是最持久維持體態的方法，她明白女生可能怕入健身室，在使用專業器材前，不妨跟她在家徙手練手臂、臀腿吧▼▼▼

+ 5

周六野的運動片比較短速。（wildsaturday.zoey@instagram）

低難度居家運動適合新手：周六野Zoey



周六野（Zoey）是中國最知名的健身YouTuber之一，微博粉絲人數近400萬，YouTube頻道有102萬訂閱者；曾在加州生活的她原是機械工程師，但由於熱愛健身，考獲美國認證私人健身教練資格。

周六野的運動片比較短速，主打數分鐘可以美背、瘦手臂、練肌肉線條等，難度低，比較適合家居運動入門，或體脂不高者；曾打工的周六野也會分享些上班族因經常坐、坐姿不正，身體因而出現肩頸酸痛、腰椎間盤突出等問題，周六野也與專業人士合作，拍攝一些針對性運動片；正值夏天，周六野也與一眾健身Youtuber推出不同快速的運動計畫：7天瘦身計劃、28天馬甲線燃脂挑戰。

▼▼▼【按圖即看運動菜單】周六野的運動片強度不算高，適合運動新手，有觀眾指每天動一動，體重雖然沒有下降得很多，但身體結實了不少，腰圍小了3厘米，小腿也瘦了1.5厘米▼▼▼

+ 2

凱蒂專注教瑜珈。（flowwithkatie@instagram）

放鬆身心瑜珈：凱蒂瑜珈Flow With Katie



華語運動界的Youtuber大多都以健身、HIIT（高強度間歇式訓練）為主，如果也想在家中輕輕鬆鬆學習入門的瑜珈訓練，不妨看看台灣的凱蒂瑜珈。

凱蒂擁有30.1萬訂閱，她的瑜珈訓練時間由數分鐘到1小時不等，可按功能性、程度性選擇需要，凱蒂用溫柔的語氣，仔細教大家每一個動作，新手也可在家自學瑜珈拉筋、放鬆身心；她也提供不同瑜珈計畫：「自我覺察14日瑜珈挑戰」、「好好睡覺5日睡前瑜珈挑戰」等，如果厭倦了劇烈運動，不妨可以嘗試一番。

▼▼▼【按圖即看運動菜單】凱蒂的瑜珈沒有強調減肥、減脂，她卻一步一教學，讓大家在家中也能學會瑜珈，放鬆身心，許多觀眾也讚她教學好，而且真的有效踢走酸痛▼▼▼

+ 2

▼▼▼同場加映：台灣健身Youtuber Mayfit練得一身健美姿態，但她與大部分女生一樣放棄不了美食，大家都好奇她是如何可以保持身材，她近日便分享了一周去水腫秘技▼▼▼

+ 23

▼▼▼同場加映：夏日消暑不少人愛飲果汁，果汁糖分高，一杯熱量隨時多過一碗飯； 但若加入蔬果，則低卡甚至有奇蹟般減肥效果。韓國盛行「ABC果汁」，有藝人實試3星期腰圍減11厘米；《01女生》查詢營養師效果，營養師建議多加一類食材，可當早餐低卡又飽肚，另外推薦3款夏日減肥果汁餐單，美味有營養又有助瘦身。▼▼▼