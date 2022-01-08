情人節禮物2022｜Jo Malone London限定玫瑰香水　6大噴香水貼士

情人節禮物2022｜每到新一年，Jo Malone London 便會率先推出限定香水，今年也不例外，以「英倫玫瑰園」為靈感，挑選出4款與眾不同的玫瑰香氣，加上粉嫩浪漫的包裝，讓這情人節更迷人。



Jo Malone London 全新限量版英倫玫瑰園系列（Celebrating the Rose）是情人節禮物提案之一。（Jo Malone London）

浪漫情人節禮物2022：Jo Malone London 一次推4款玫瑰香氣

Jo Malone London每年都會推出不同限定，是一眾香水迷必搶之貨，去年是香甜又充滿暖意的緋紅罌粟芳醇香水「Scarlet Poppy Cologne Intense」，今年則選用情人節代表花卉「玫瑰花」，推出「全新限量版英倫玫瑰園系列（Celebrating the Rose）」，更有4款玫瑰香氣：紅玫瑰（Red Roses）、玫瑰與木蘭（Rose & Magnolia）、玫瑰果凍（Rose Blush），與絲絨玫瑰與烏木（Velvet Rose & Oud）；

雖然都是玫瑰香氣，但感覺截然不同，紅玫瑰給人奢華、浪漫、純粹的感覺；玫瑰與木蘭則是感性、醉人；玫瑰果凍清新柔嫩、優雅；絲絨玫瑰與烏木便是柔滑、魅惑性感的代表。

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▼▼▼全新英倫玫瑰園系列將於全線精品店與官方網店（1月10日）以及專櫃（1 月 13 日）登場，按圖即看 Jo Malone London全新香水設計與售價▼▼

Jo Malone London 全新限量版英倫玫瑰園系列（Celebrating the Rose）也有居室香氛。（Jo Malone London）

而且英倫玫瑰園系列的瓶身設計也非常浪漫，以英式情書為靈感，不用經典的貼紙標籤，以溫暖的手寫字體，配搭浪漫的絲帶，非常特別；此系列更有限量版粉色禮盒與緞帶、玫瑰金字母瓶扣、個人化鑄刻服務和禮盒花束驚喜，不就是情人節禮物之選嗎？

▼▼▼全新英倫玫瑰園系列也具居室香氛系列，按圖即看香氣與售價▼▼

香水噴哪裡最迷人？（Jxxzyxxzy＠instagram）

香水師分享6大正確使用香水貼士

要令對方留下深刻印象，噴香水是一個不錯的方法；台灣香水師曾分享3步正確噴香水的步驟改善問題；一般人多只噴手腕，但原來想香味持久，亦可噴在頸部，又或噴在內衣也可以，這些部位不只令香味散發更有效，吸引力也大增。

▼▼▼按圖即看香水師提供的6大香水貼士，香水在愈高溫、離鼻子愈接近的地方愈顯香？▼▼▼