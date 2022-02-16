168減肥簡易版「1410輕斷食」　4大關鍵日食10小時WFH亦能輕鬆瘦

WFH吃不停腫一圈？快試試「1410輕斷食法」，不用挨餓照樣控管身材！



因為疫情升溫，宅在家的時間變好~長，不斷進食加上少動，相信很多妞妞都「腫」了一圈吧？站上體重計不忍直視數字，不想要解封回歸正常生活後穿不進牛仔褲，這次妞編輯特別諮詢專業營養師高敏敏，分享很適合在WFH時期執行的「1410輕斷食法」，比起168更好上手且不痛苦，妞妞們快跟著試試！

什麼是1410輕斷食法？

1410輕斷食法（Source：高敏敏營養師提供）

「1410輕斷食法」和之前很盛行的168一樣，都屬於「間歇性斷食」，主要目的是改善現代人多有吃宵夜、三餐不定時、熱量過剩卻營養不均的問題，透過斷食讓腸胃有休息的時間，減少身體的負擔，當空腹時間拉長，更有利脂肪燃燒。「1410輕斷食法」其實就是168的好執行版，也就是一天14小時斷食＋10小時進食，當進食時，胰島素分泌上升，身體開啟儲存能量模式，斷食時，胰島素下降、升糖素作用上升，身體進入分解模式，達到燃燒熱量及脂肪。

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如何執行1410輕斷食？

1. 找出最適合自己的時間

減肥會失敗，除了意志力不夠堅定，往往也敗在方法不適用自己的生活模式！高敏敏營養師提醒，減肥不是一時的，健康飲食與生活模式是一輩子的，執行「1410輕斷食法」，還是要找出最適合自己、可執行的時間，例如有吃早餐習慣者，可以設定每天早餐在10點吃，晚上8點後則不能再進食，如果習慣晚起者，第一餐在12點才吃，則晚上10點後才不能再進食。

2. 進食要選對食物

很多人會誤解，在進食的時間可以任意吃都不會發胖，有這樣的想法失敗率絕對超高！在可以進食的時間，千萬不能亂吃，這點超重要，拒絕高糖(如甜點）、高油（如炸物）、加工食品，以均衡健康飲食為原則，可以選擇蒸煮滷烤的天然食物，例如炸排骨便當改選滷排骨便當。

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3. 只吃八分飽

剛開始執行1410時，很多人擔心斷食時會有飢餓感，就會在可以進食的時間狂吃，這樣也超NG，只會徒增身體負擔，根本不會瘦！建議進食時還是吃七、八分飽就好，不要過量飲食，在斷食的時間若仍在適應階段，可以吃些低熱量的原型食物如無糖豆漿、燙蔬菜、低脂鮮奶、低GI水果，如果是想嚴格執行者，在斷食的時間可多喝水勿進食。

4. 多補充水分

多喝水有助促進身體代謝，有時候感到「餓」了，其實可能是因為身體缺水了，至於一天要喝多少水？高敏敏營養師建議，依照每天活動量及對水分需求量的不同（流汗量不同），以成人的體重乘以30～40ml為佳，舉例來說，一位50公斤的成人，一天建議喝1500ml～2000ml水量。有些食物中也含有豐富水分，也可以列入每日水量裡頭。

高敏敏營養師

畢業於中山醫學大學營養學系、北商大企業管理主攻原料應用，兩岸擁有超過45萬粉絲，專長為健康減重及抗老美肌營養。現職創新生技 營養師、創瑞生醫 主理人、貝拉整型外科診所 共同創辦人，擅長以深入淺出的方式解析各種健康保養議題，粉絲團也經常分享各種瘦身相關圖表，相當實用，想變瘦變美的妞妞可以追蹤高敏敏營養師



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