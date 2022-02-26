眉毛畫法簡易4式：臉型決定平眉、彎眉粗幼度　兩眼間距重中之重

化妝時你最重視哪個部位呢？眉毛不僅能影響一個人的五官，甚至跟氣場與運氣息息相關，不過眉毛畫法百百種，你知道你自己適合什麼樣的眉型嗎？畫對眉毛不僅能修飾眼型，還能有小臉效果！



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眉眼間距決定眉毛粗細

眉毛的粗細與眉眼間距有著極大相關，標準的眉眼間距要約等於眼睛的高度，小於這個眼睛就屬於眉眼間距偏窄，反之則偏寬。眉眼間距較寬的人適合畫略粗的眉毛，在視覺上可以拉近眉眼距離，看起來會更和諧。

平眉、彎眉看臉型

窄長的鵝蛋臉，顴骨和下頜都比較內收，畫平眉的視覺效果會比彎眉更好看。因為彎眉的高度會拉長中庭，顯得臉型更長，而平眉則可以縮短中庭，更顯年輕；相反，如果你的顴骨偏寬或者下頜偏寬，選擇彎眉會更好看。因為倒扣的彎眉可以修飾顴骨，讓中庭更加內收，同時流暢的弧度還可以協調寬下庭的方感，一舉兩得！

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眉峰落點能修飾臉型

如果你額頭或者顴骨寬，那不僅眉毛要彎，而且眉峰也一定要靠前，這樣在視覺上會有個收窄效果。相反，你如果中庭很窄，眉峰就可以往後走，會讓比例和諧而且顯得英氣、有活力。

兩眼間距影響視覺焦點

標準的兩眼間距等於1到1.2個眼睛的長度，大於這個就屬於寬眼距了，可以把眉頭往中間畫一點，在視覺上縮短眼距，讓雙眼更加聚焦；相反，眉眼間距太近，又不想顯得太精明，就可以把眉頭往後一點開始畫，來加寬眉間距，顯得更加清純。

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