美妝Youtuber偽素顏教學　打造零妝感好氣息　人妻也變清純鄰家女

有種素顏...叫做男友看不出你有畫妝！偽素顏絕對是出門過夜必備小心機呀～就算妞妞們天生麗質，上點妝也會使狀態更加自信。



來！妞編輯就在這推薦幾位美妝Youtuber日常妝，手把手教學，畫完保證另一半癡癡看著你說：「寶貝！你素顏真美！」（其實全妝啦～）

情人節約會想散發自然美，偽素顏妝容無疑你最好的選擇，既輕薄又能帶出個人氣質，想學會的姐妹們快看下去！

1. 查理（I'm Charlie）

偽素顏妝容教學（YouTube@I'm Charlie）

首位派出來打頭陣的就是查理（I'm Charlie）啦！妞編輯認為這是心機指數最高的日常妝容，整體看起來輕透、自然，滿滿鄰家感，女生也會不小心以為是素顏吧～當然！查理本身的好膚質也給整體妝容加分很多（化妝、保養都很重要！）查理自己說：「沒有對比，沒有傷害」，真實不做作的有夠可愛，但看完前後差，是不是覺得化點妝增添氣色，真的差很多！

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＃查理小心機tips

1. 底妝的挑選：選擇輕薄、不厚重的粉底，除此之外，上妝手法也很重要，盡量不要一次下手太重，取適量粉底輕點在臉上，再以美妝蛋或粉撲輕拍即可！

2. 眼下遮瑕：查理影片中提到，眼下遮瑕盡量輕薄，有時候不需遮得太徹底，妝感也會顯得更自然～

2. Meg

偽素顏妝容教學（YouTube@Meg Lu）

接下來這位絕對是小隻女和大喇喇妞妞們的寶藏Youtuber吧！不走一般網美路線的Meg，影片跟私下都超不做作，不只常常逗觀眾笑得肚子痛，推薦彩妝更是好用且平價易入手！在影片裡，Meg介紹了滿滿的百元開架彩妝，讓新手或是小資女都能繳最少學費，學到最實用技巧！（cp值超高）

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＃Meg偽素顏tips

1. 咖啡色內眼線：沿著睫毛根部畫，若有似無，卻能讓眼睛更有神，最後在手指頭上多眨幾次眼睛，將多餘眼線清除，避免暈到下眼瞼！

2. 睫毛膏用量：使用睫毛膏之前一定要將刷頭多餘的睫毛膏刮掉，這樣才能讓睫毛根根分明，也不會因過多的膏體顯得妝感厚重！

3. 小米

偽素顏妝容教學（YouTube@黃小米Mii）

小米可以說是，無人不知無人不曉，美妝Youtuber界的始祖阿！這次一樣是帶來全開架妝容影片，主要針對需長時間戴眼鏡的學生和上班族，讓妞妞們在有限的時間，能依舊維持自然好氣色（小米素顏根本沒差！）影片內的教學也適合初學者，就算是新手也不用擔心駕馭不來喔～

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＃小米戴眼鏡日常妝tips

1. 透明蜜粉加強鼻樑：戴眼鏡最擔心的就是眼鏡會滑下來！用小型刷具在鼻樑兩側來回點上蜜粉，會大大減少眼鏡和鼻樑的摩擦力，不讓它輕舉妄動！另外，也有定妝的作用。

2. 眼影選擇：戴眼鏡大家都知道，明明和平時畫一樣的妝容，妝感卻會level up！小米建議在這個時候，眼影的選擇盡量以大地色系為主，並且珠光感不要太重，視覺上妝感就不會厚重了，是不是超實用！

4. 蒨蒨

偽素顏妝容教學（YouTube@It‘s Jcnana 蒨蒨）

蒨蒨（It‘s Jcnana）風格一直是偏向歐美妝感，化妝技巧也不用多說，真的超專業（好仙～）相較於日、韓妝容，蒨蒨的淡妝基本上還是會較為繁複、多樣化，化妝技巧較純熟的妞妞們，可以試著效仿看看影片中的小技巧喔！妞編輯特別推薦《Everyday Makeup Routine我的日常妝+眉毛》，同樣是簡單妝容，卻加強了眼部，喜歡重口味一點的絕對不能錯過！

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＃蒨蒨綠茶婊妝容tips

1. 眉毛是精神所在：影片中少量多次沾取眉粉，填滿眉毛較稀疏的地方，減少失手機率，最後再以遮瑕修飾眉毛周圍，打造乾淨俐落眉型。（影片中有完整的眉毛教學片段喔！）

2. 把睫毛空隙填滿：運用眼線筆將睫毛根部填滿，提升了深邃感，讓整個妝容更有靈魂！

3. 美妝蛋拍出自然鼻樑：先用修容在鼻子兩側畫上兩條深深的線，最後再以美妝蛋均勻拍開，創造自然挺鼻的感覺！

5. Astor

偽素顏妝容教學（YouTube@Astor）

雖說是偽素顏，但完妝後，卻整個藏不住Astor滿滿的高級感（名模94不一樣！）不只妝容，連整理頭髮小技巧也不藏私地送上了。妞妞們跟另一半出門，還在頭髮亂成一球大打結嗎？趕快把Astor的「睡不醒頭」學起來啦！

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＃Astor自然無暇0妝感tips

C型光環、T字打亮：利用氣墊粉餅均勻膚色，散發自然光澤感，也不會過度厚重，打造像Astor的天生立體五官～

6. 沛莉

偽素顏妝容教學（YouTube@沛莉一家😋Peri Family）

已經晉升媽咪的沛莉，也是在美妝Youtuber圈闖蕩多年的始祖阿！不少妞妞們應該都是從仿妝知道她的，但有發現嗎？沛莉的妝為什麼步驟這麼多，卻永遠看起來很輕透！那都是有小秘密藏在細節裡啦～淡妝要如何塑造出女人味的小心機，一起看看沛莉怎麼說！（皆使用開架彩妝）

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＃沛莉乾淨透亮日常妝tips

1. 底妝分層：小心機清透妝感，底妝怎麼可以厚重，每層都薄上且重複疊加，讓妝感完美融合，不只自然也輕透！

2. 眼妝乾淨：大地色系和霧面是首選，畫在上眼皮1公分是最自然完美喔！

筆記是不是已經寫得滿出來啦～（都超實用啦！）從今天開始，把自己打扮美美的吧，多花一點心思，一整天都能更有朝氣、活力喔！雖然化妝是一大加分，但別忘了，保養也是好膚質不可或缺的關鍵！

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