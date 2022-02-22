清黑頭粉刺3大NG行為！敷蛋白易發炎、黑頭貼導致毛孔粗大傷皮膚

撰文：TVBS新聞網
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粉刺是許多女生最在意的事，而「黑頭粉刺」更會讓人覺得臉變髒，在想盡辦法去黑頭時，你的方法都正確嗎？

最多人犯的「3大去黑頭NG行為」，不但無法有效清除，反而會傷害皮膚造成毛孔粗大、肌膚凹洞、色素沈澱，嚴重更可能會造成爛臉、發炎問題，千萬別犯了！

3大清黑頭NG行為，你犯了幾樣?簡單3部曲同草莓鼻講Byebye！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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NG去黑頭1：都市傳說「用鹽揉搓、敷雞蛋白」

這個可怕的都市傳說......你該不會相信吧！鹽加水的揉搓只能去表面死皮，對深層黑頭根本無效，且若無法掌控力道還會損傷皮膚；而雞蛋有很多細菌，會增加皮膚感染的風險，千萬不要這麼做。

NG去黑頭2：黑頭貼

黑頭貼雖然方便，且效果明顯，每次拔下可以一次清除掉很多粉刺、黑頭，但這是多比較具破壞性的清潔方式，去除粉刺、黑頭的同時也會黏上臉部的角質，會傷害肌膚及毛孔，導致變大變鬆弛，偶爾應急時可用，但用完後一定要記得做收縮毛孔的保養。

NG去黑頭3：用手擠或粉剌針

你是不是一看到黑頭就忍不住手癢，為了一時方便就徒手擠出粉刺，但手是最容易接觸細菌的部位，沒有消毒完全及手法不正確、用力過度，會造成感染、紅腫發炎令毛孔擴張，也可能導致肌膚坑洞、色素沈澱等留下暗瘡及痘印。

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「以油制油」溫和去黑頭，擺脫草莓鼻

超簡單3步驟就能去黑頭粉刺，讓肌膚恢復光彩、亮白又光滑。

Step 1：先熱敷，後以油制油：

用熱毛巾讓毛孔張開，逼出深層黑頭後將成分溫和的卸妝油(量可以多一些)敷上鼻頭、鼻翼、下巴，再用手指畫圈的方式按摩3-5分鐘。鼻翼兩側從外向內畫圈，鼻頭打圈按摩並向上延伸到鼻樑，最後也別忘了將下巴的白頭一同去除喔！

Step 2：深層清潔：

選擇溫和但清潔力足夠的產品，洗面乳一定要先打出泡沫再塗上臉，用泡沫來按摩清潔，泡沫越多越好，並在鼻翼打圈方式加強清潔。

Step 3：加強保濕：

最後敷保濕精華面膜，鎮靜舒緩肌膚同時有效收緊毛孔，避免污垢再次積聚。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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