時下最流行4款魚尾短髮推介　高層次塑造巴掌臉，長髮過渡期必剪

前幾年開始短髮就成為髮型圈的人氣選項，許多女孩剪去留了好幾年的長髮，換上俏麗且能修飾小臉的短髮造型，髮型煥然一新同時，也讓視覺年紀更加年輕！



不過除了剛好落於耳朵處的基本款鮑伯頭之外，今年2022年日韓女生更盛行把層次打高、長度拿捏在肩膀處的「魚尾短髮」！

四大魚尾短髮造型指南搶先看，今年想修飾小臉就靠這一款！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 學生感日系瀏海

小臉瀏海絕對是今年髮型的必備元素！不過除了單調無趣的切齊短髮之外，這幾季在日本反而更多女孩喜歡將層次打高，讓頭髮上層與下層的層次感有明顯落差，而這樣有個性的魚尾短髮搭配尚短瀏海不僅很有個性，還能讓臉型宛如只有巴掌大呢！

2. 輕盈濕系短髮

延續日系小短髮的濕潤感，今年的魚尾短髮當然也不能少了這項特點！剛好落於脖子處的長度稍微塞耳後，髮尾處自然且帶點俏皮感的外俏，搭配上卓線條感的濕潤造型，繼能減輕頭髮的厚度與份量感，還能讓妳散發清新可人的清甜氣質呢！

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3. 俐落中分修飾大餅臉

若妳屬於兩頰顴骨處較圓潤的大臉女孩，那麼必須把這個造型收藏起來！同樣以魚尾劉海的邏輯去做延伸，下擺長、上層短的高層次剛好能修飾頭型，讓頭看起來更精巧～至於長於下巴的長瀏海以中分造型搭配，無需化妝就能自然創造鵝蛋臉形。

4. 俏皮羊毛捲隱藏過渡期

不只女孩圈盛行於魚尾短髮，近幾季許多個性男孩也紛紛把頭髮留長、提高層次，並且燙點捲度，更有不一樣的味道！這款搭配羊毛捲的造型，不只男女都可嘗試，若妳處於短髮過渡期，也很適合透過慵懶的羊毛捲，去隱藏頭髮長度的尷尬區，也是換季造型上的小訣竅喔！

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