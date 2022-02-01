洗頭都可以洗錯？日本髮型師教正確洗頭4大關鍵　髮量暴增不脫髮

每次洗完頭都狂掉髮，看到塞住排水孔的大量頭髮都心好慌？在擔心自己禿頭、急著買生髮產品前，先來審視自己的「洗頭方式」是不是出了問題吧！



日本就有專業髮型師分享了「正確洗頭關鍵」，只要改變平常的洗頭習慣，不但頭髮不易斷，還可以幫助頭髮加速生長更健康！

洗頭易甩頭髮，髮質又乾燥易斷？可能是因為用錯方法洗頭，無意間損害了髮絲健康。快看日髮型師教授4個洗髮關鍵！（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 9

日髮型師傳授，正確洗髮4 POINT

POINT 1：正確發泡方式

光是這步驟大部分的人都做錯了！大家是不是把洗頭水抹上後，就開始用力搓揉頭髮使它產生泡泡呢？這可是大錯特錯，日髮型師表示，浸濕的頭髮相當脆弱，用力搓揉是會受傷的，在抹洗頭水之前，一定要先用雙手搓出泡泡，塗抹於頭髮後，以「抓揉」方式將頭髮撩起來，把空氣打進髮絲間隙，使泡泡更濃密，充分發泡才能減輕頭髮損傷。另外要注意的是，泡泡不是從頭頂抹，應該從髮量最多的耳上兩側開始。

POINT 2：揉搓方向

一般人洗頭習慣由上往下搓，但正確方向應該是從臉頰邊緣「由下往上」搓，因為這裡有大血管和筋肉，頭頂只有細小的微血管，所以從臉頰邊由下往上搓，對血液循環才會好，頭皮血液循環良好，才能加速頭髮生長、預防白髮，使新生的髮絲健康強韌。而且由下往上洗，還會有拉提臉部肌膚的效果喔！

同場加映：頭髮毛躁乾旱用髮尾油、DIY髮膜急救 髮型師傳授六個護髮習慣（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 20

POINT 3：洗頭順序

了解了洗頭的方向，現在要來教大家正確的順序，從側面把頭部由前到後分成5區，從第一區開始洗，由下往上搓揉後，順著往下滑，再一次往上搓揉，這樣從1-5區分區洗完就完成了。

POINT 4：正確沖洗

最後來到沖洗了，以為把泡泡全部沖掉，就算乾淨了嗎？錯！由於洗頭水裡都添加了界面活性劑，這種成分不太容易清潔乾淨，所以光用花灑沖洗表面是不夠的，還必須把花灑貼近頭皮，一手撩起頭髮，把頭皮上可能殘留的洗頭水全部沖洗乾淨。註：影片示範用梳子代替花灑。

看到這是不是恍然大悟呀~原來自己這幾十年都洗錯了，難怪頭髮又毛躁又容易斷！大家也快把這實用教學收起來吧~另外小編也來加碼推薦好用洗頭水，一起來看看！

同場加映：護髮｜頭油多、頭髮薄可能是禿頭先兆 6種異常甩髮警號要注意（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 14

好用新品上架推推

Deep;erence by DAVID&MAISIE柔順頂級生薑洗髮露 500g

連續4年韓國市調滿意度第一名的植萃洗頭水，柔順髮絲還能兼顧油水平衡，深層潔淨、淨化肌膚的薑，不但能減少脫髮和皮屑，更能幫助改善頭皮循環，搭配舒緩成分積雪草、洋甘菊、迷迭香等，與礦物質豐富的藻膠強健髮絲，保持頭皮清爽、髮根輕盈，還能兼具髮絲的柔順度，徹底告別夏日油頭與乾燥髮尾！

BOTANIST清新白茶洗頭水 490ml

選用淡雅白茶佐以清甜柑橘洗頭水，以檸檬草萃取為保濕基底，讓秀髮從打結分岔中完全解放！添加清涼感的薄荷精華與月桃葉精華加強修護，將髮絲流失的營養以及水分滲透至髮芯，當指尖輕輕滑過，就能感受到無比柔順的髮尾！還特別針對夏季日曬防護，使用鼠尾草萃取、柚子萃取精華、白茶保濕萃取，形成了一層隱形的防護膜，避免紫外線傷害。

DEOCO白泥淨味洗髮乳 350ml

日本超紅的白泥沐浴乳，加入新夥伴啦！日本製藥公司樂敦，針對女性體味變化進行反覆研究，研發獨特有效淨味配方，改善因年齡增長而產生的體味困擾，之前推出沐浴乳就造成轟動，本月的洗髮系列也盛大登場！嚴選獨特白泥配方和有效抑菌成份，能吸附多餘油脂，深層洗淨頭皮汙垢，洗後散發少女般自然的蜜桃和椰子清香，即使外出爆汗，也能完美遮蓋異味~

同場加映：髮型師傳授4個吹頭技巧 6款最新風筒介紹 讓頭髮擁有「天使光」（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 37

同場加映：韓國髮型屋獨門護髮秘技！在家用錫紙拯救乾旱頭髮達Salon級護理（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 22

延伸閱讀：

皮膚科醫生曝「性感女神」瑪麗蓮夢露保養秘方！皮膚光滑如陶瓷、潔白如初雪，愛用品竟百元有找

【本文獲「TVBS」授權轉載。】