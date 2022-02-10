白頭髮染髮｜髮型師推介黑髮外5髮色　能遮蓋白髮還瞬間顯白3度

不只有年紀會使頭髮發白，現代人生活作息不穩定、工作壓力大，少年白的症狀的發生率也越來越年輕！但想要遮蓋白髮，真的只能使用古板的黑髮染髮劑嗎？



染髮上又有什麼時髦且有個性的選擇呢？專業髮型師指點遮蓋白髮髮色造型5攻略～亞洲女生顯白顯氣質必選這一款。

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1.黑棕色

很多人以為，白髮沒有了黑色素的阻礙，是不是染淺髮色更好上色？其實這觀念是錯誤的！白髮的著色力差，不只蓋色需要一點技巧，淺色劑的附著力更會比黑髮還要差！因此多數人在遮蓋白髮時會以身髮色為首選！而除了黑色之外，亞洲女生也可以試試這款偏冷色調，帶點深棕色的黑棕色，不只退色不發黃，染起來的效果也很溫柔自然呢！

2.摩卡棕

想要溫柔感重一點的女孩，棕色系也是個百搭的選擇！這款摩卡棕屬於帶點栗子色的深棕色，微微冷色調的光暈能呈現出頭髮本身的質感，染後不僅會讓髮質看起來更有光澤，低調的色澤也特別適合黃皮膚的亞洲女孩！

3.焦糖棕

熟齡姊姊們想要顯年輕展現自信活力，不妨試試這款焦糖棕！偏橘色調的焦糖棕，雖然色澤偏亮，但由於有著暖調的基底，因此覆蓋白髮的效果也不輸黑色！而這俏皮的焦糖色不僅不需漂髮，染後還能幹起來髮量豐厚、有層次感，是減齡髮色的好選擇。

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4.黑茶色

這兩年黑髮色成為主流，但若你不想讓髮色看起來過於厚重、單調，那麼就從黑茶色入門！黑茶色也是屬於接近黑色的髮色造型，不過色調中帶一點點暖調，可以自然地遮蓋白髮卻又能保留髮絲深淺不一的線條感與層次度，染後還有漂過髮般的微霧感呢！

5.黑紫色

最後一款也是近幾年，年輕女孩特別喜歡嘗試的特殊髮色－黑紫色！黑紫色最特別之處在於，它於室內看是帶有光澤的霧黑色，但在陽光下又能呈現出深紫色那內斂有氣質的光芒，別看它好像很難駕馭，深紫色的調性遮蓋白髮後，繞上水波捲度，連膚色都能瞬間白三階。

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