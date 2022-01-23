染髮｜秋冬5大髮色推薦　免漂髮也能有顯白奶油棕、藍黑色超減齡

虎年將至，你想要在新年聚會中，成為眾人矚目的焦點嗎？又或是想要在2022全新的一年，擁有煥然一新的新造型呢？



今天儂編就來推薦5款秋冬適合的髮色，黃皮膚小姐姐染了超顯白，有氣質款、個性風，最重要的是不用漂髮！再也不用擔心髮質染壞啦～

適合秋冬的5款顯白髮色，不用漂也能擁有淺色調的頭髮。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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泰迪熊奶油棕色

冬天到了，暖暖的棕色調既不挑膚色，又能帶給人暖暖的親切感！淺色調的棕色系髮色，霧面的質地讓髮質看起來更好更柔順。在室內是柔和的淺棕色，室外陽光下又會微微透出漂亮的光澤感，讓人整體氣色也看起來提升許多。如果再加上燙捲，一頭QQ的捲髮像泰迪熊一樣可愛，讓人想要抱緊處理！

黑茶拿鐵色

時尚有質感的黑茶灰色帶給人柔柔又有個性的感覺，在陽光下呈現自然天生的混血感。整體髮色偏深，卻又若隱若現看得出灰色調，讓人看了覺得你默默變漂亮，卻又說不出哪裡不一樣，忍不住多看幾眼！高雅氣質的小心機髮色請收藏～

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乾燥玫瑰棕色

浪漫的玫瑰棕髮色巨顯白，讓膚色看起來白裡透紅，黃肌有明顯的提亮感！在陽光下透出隱隱約約的粉色調，顯得髮色更有質感，又不過於搶眼，凸顯出溫柔的女人味，讓妳整個人的仙氣加倍~甜美的女孩快來染讓人心動的招桃花髮色吧！

酷辣藍黑色

太常染髮已經厭倦棕色了嗎？個性小姐姐一定要試試藍黑色！秋冬配上藍、灰、黑毛衣整個散發出優雅氣質；或是穿上高領削肩背心和皮褲，藍黑色又酷又辣超吸睛！而且黃皮膚超級適合這種冷色調髮色，顯白又可鹽可甜，趕快染起來～

俏皮橙棕色

最後一款是俏皮風女孩會喜歡的可愛「小橘子」！想要嘗試特殊色又怕太浮誇，質感橙棕色請收下。這款髮色因為是橙調融合棕色調，所以也適合原生髮色較深的人染，褪色後會變成顯白的髒橙色，不用漂髮還能擁有這麼可愛的髮色太讓人心動了！

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