韓國髮型屋獨門護髮秘技！在家用錫紙拯救乾旱頭髮達Salon級護理

頻繁染燙讓頭髮變得又枯又黃嗎？熱愛美髮的韓妞~就從韓國美容院學到了一招獨門護髮小妙招「錫紙護髮」，只要有錫紙、直髮夾就能達到媲美到髮廊做專業護髮的效果！超簡單一起來學~



「錫紙護髮」拯救乾枯受損髮質

這位韓國歐膩 Unee 在小紅書分享，最近髮質變得跟稻草一樣，所以從韓國很有名的美容院裡學到了這個護髮方法，準備的東西超級簡單，也很方便取得，使用的有：1.平常在用的護髮素、2.大家家裡都會有的錫紙、3.直髮夾，還有梳子就夠了！

韓國歐膩Unee在小紅書分享的錫紙護髮4個部曲。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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錫箔紙護髮4步驟

步驟1：將錫紙緊緊包住平板夾，把溫度調到適合的140度。

步驟2：洗髮後趁頭髮還濕潤時，把護髮素厚厚地塗在瘋狂分岔的髮尾上。

步驟3：梳頭髮這步驟最重要，要把頭髮分好幾束，梳到直順。

步驟4：使用直髮夾將分成一束一束的頭髮分段各夾2秒，最後用水沖一下吹乾就完成了。

透過直髮夾加熱，讓護髮素養分能快速吸收進髮絲裡，大家試試看~修護髮質的效果真的很棒！簡單省錢又高效！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】