牙齒美白｜足不出戶都可擁有亮白笑容 盤點10種美白牙齒方法

疫情肆虐，大家都避免外出，出入牙醫診所進行洗牙程序彷彿需要鼓起極大勇氣。然而每次看到明星藝人們的燦爛笑容及一口美白牙齒，總是讓人好生羨慕。幸好現時網購方便及科技進步，即使在家都可以保持牙齒亮白，以下為大家整理10種在家美白牙齒的方法，從美白牙膏、牙貼，到美白小秘訣等逐一涵蓋，絕對能在此找出最適合自己的在家美白牙齒之道！



蔡依林的一口白牙為不少女生所羨慕。（jolin_cai@IG）

牙齒由外到內分為透明色的琺瑯質、淡黃色的象牙質，以及最內層牙髓組織。正常人的牙齒為象牙白色，而有些人天生牙釉質較厚，牙齒就會偏白。後天原因例如飲食習慣會令牙齒漸漸變色，常見的包括茶、咖啡、可樂及紅酒等，日積月累的色素沉澱都會影響齒色。

在家美白牙齒方法1：美白牙膏

我們每天都需要早晚刷牙，所以最直接的美白方式當然是使用美白牙膏。美白牙膏主要可透過配方中的碳酸鈣、過氧化氫去除茶、咖啡、咖哩等著色成分，達致美白牙齒的效果。日本女星新木優子亦曾分享，她會先在刷牙前把牙膏薄薄敷在牙齒上，約5分鐘後才開始刷牙，她表示這樣有效以防色素停留在牙齒上。

新木優子會先在刷牙前把牙膏薄薄敷在牙齒上，約5分鐘後才開始刷牙，她表示這樣有效以防色素停留在牙齒上。（《前男友狂》劇照）

在家美白牙齒方法2：電動牙刷

有時候牙齒發黃可能只是進食後清潔不當所導致，電動牙刷比一般手動牙刷不同，它透過音波震動技術，可以將口腔深處的死角位置髒污垢震出，避免食物殘渣堆及色素沉澱，一次完成清潔和亮白。

電動牙刷可以將口腔深處的死角位置髒污垢震出。

在家美白牙齒方法3：美白牙貼

如果遇到重要場合想快速美白牙齒，美白牙貼都不失為一個選擇。美白牙貼主要透過過氧化尿素或過氧化氫（雙氧水）美白劑，使牙齒表面產生氧化作用，進而分解色素物質，讓牙齒看上去潔白明亮。

如果遇到重要場合想快速美白牙齒，美白牙貼都不失為一個選擇。(資料圖片)

在家美白牙齒方法4：美齒濕紙巾/海綿

日本推出不少美白牙齒濕紙巾或海綿，不少人試用後都大讚不刺激，亦不會讓牙齒感到酸軟。使用方法相當簡單，用餐或飲用後可即時擦拭牙齒上的污漬。

在家美白牙齒方法5：梳打粉

混合3茶匙梳打粉及數滴檸檬汁，配合日常刷牙使用；或直接將少量梳打粉加上牙膏上使用，這些方法網上已有不少人嘗試，效果相當不錯。由於梳打粉內含碳酸氫鈉，有輕微磨蝕作用，能有效去掉牙齒表面的污垢。不過使用時注意梳打粉及檸檬汁的份量，過量和過密使用會磨損牙齒。

梳打粉不單是清潔小法寶，還可以幫助美白牙齒。

在家美白牙齒方法6：薑黃

薑黃雖然帶有黃色，但薑黃根莖中提煉的薑黃素不單能美白牙齒，還可以抑制發炎和消腫，同時達到預防牙周疾病及美白的效果。有YouTuber曾經拍片實測，用適量薑黃粉刷牙2分鐘後，再用平日使用的牙膏刷牙一次後，牙齒立即變得白淨。

薑黃不單能美白牙齒，還可以抑制發炎和消腫，同時達到預防牙周疾病及美白的效果。（GettyImages）

在家美白牙齒方法7：椰子油或橄欖油

歐美流行以天然的植物油，例如椰子油和橄欖油進行Oil Pulling來清潔牙齒及美白，能袪除因經常飲用咖啡、茶而造成的色素沉澱。使用方法很簡單，只需將約一個瓶蓋份量的橄欖油或椰子油含在嘴裡，持續漱口至少15分鐘，之後以暖鹽水簡單漱口3次後，再進行日常刷牙動作，使用後整個口腔都會充滿淡淡的橄欖或椰子香味。

Oil Pulling能袪除因經常飲用咖啡、茶而造成的色素沉澱。

在家美白牙齒方法8：漱口水

漱口水的主要功能是清潔口腔、防止口臭、保持口氣清新，而添加了過氧化氫、氟化物或氯化十六烷基吡啶等美白成分的美白漱口水，更可以令牙齒潔白之餘，口腔也變得清新。

在家美白牙齒方法9：香蕉皮刷牙

一根香蕉不止可以食用，就連香蕉皮都有用處！只要將把香蕉皮撕成碎，用香蕉皮內側輕輕磨擦牙齒，靜候10分鐘後照常刷牙，把香蕉殘碎物刷掉後即可。由於香蕉皮含有鉀、鎂、錳等物質被牙齒吸收後能發揮美白作用，堅持早晚兩次，兩周後就能看到明顯效果。

一根香蕉不止可以食用，就連香蕉皮都有用處！（圖片來源：網上圖片）

在家美白牙齒方法10：減少進食咖哩及飲用咖啡可樂

最後，當然是從根源著手，減少進食會令牙齒染色的食物及飲料，例如紅酒、滷肉、咖喱、茶、咖啡及可樂等碳酸飲料。偶爾攝取當然沒問題，而吃完後約20分鐘仔細刷牙也能減低色素沉澱的機會。