篠原涼子為何不剪短髮？髮型師親剖「天生長髮臉」的3大面部特徵

喜歡追劇的妳，早前是否也淪陷於日劇《金魚妻》那火熱且禁忌的情愛氛圍中呢？不光是情慾情節、夫妻議題被受討論，飾演女主角小櫻的篠原涼子也再次成為戲劇圈的焦點人物！



不過不曉得妳有沒有發現，日劇女王篠原涼子鮮少剪短頭髮，多數造型還是以「長髮」髮型現身於大小螢幕前～到底她的髮型藏了甚麼秘密？

日本髮型師精準分析出「天生長髮臉」的臉型三大重點，快檢視一下妳是否也屬於短髮絕緣體吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

篠原涼子為甚麼不剪短髮？

今年48歲的篠原涼子，溫柔婉約的熟女形象，在多部日劇中都有著出色的表現～而這次大膽與鮮肉搭檔大談姊弟戀，也讓人對這位凍齡女神的印象更加深刻！不過仔細觀察篠原涼子歷年來的造型，妳會發現她多以長髮露面，且很少剪短髮～針對這點日本髮型師精闢地點出幾個問題！髮型師提到，由於篠原涼子臉型左右較寬，鼻形、下巴輪廓也較圓潤，若剪短髮容易使臉無限放大～反而中分長髮可以修飾五官，嶄露額頭讓視覺集中在眼睛，別於短髮會更適合長髮造型。

「天生長髮臉」的３大特徵！

1. 臉左右幅度較寬

圓餅臉、方形臉在髮型上首要得避免的就是短過下巴的短髮造型！髮型師也提到，若妳屬於臉型左右寬度較寬者，那麼或許妳更適合長髮造型！藉由長髮的長度縮小臉型的面積，加一點捲度提升頭髮的份量轉移焦點，最重要的就是瀏海一定要保有自然弧度，更有修飾輪廓的效果喔～

同場加映：防衰老｜少年白髮竟是身體嚮起警號？5大保健習慣延緩白頭髮生成（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

2. 眼睛或鼻子較圓

再來第二大長髮臉特徵，就是圓潤的眼型與鼻型！若妳只有單一眼睛或是鼻子較圓潤，那麼或許還能在短髮造型中找到例外，但倘若妳兩個五官都圓潤且有福氣樣，那麼就讓長髮為妳增添女人味吧！透過長瀏海、長捲髮去模糊五官的缺點，並避免呆版的齊瀏海讓視覺集中於鼻子與眼睛間的距離，會讓整體造型更加溫柔、討喜。

3. 下巴不尖也不突出

最後一個特點，不一定適用於所有人～不過根據日本髮型師們的觀點，他們強調，若妳的下巴、鼻子不夠挺、不夠突出，那麼剪短髮所呈現出的效果相較於長髮就會沒那麼驚豔。因此髮型師更建議五官不突出的女孩可以運用長髮可塑性高、造型多變的特性，為自己增加回頭率。

同場加映：白頭髮染髮｜髮型師推介黑髮外5髮色 能遮蓋白髮還瞬間顯白3度（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

同場加映：在家染髮不褪色4大要素 專家指點洗頭、吹頭關鍵 維持染後色澤（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

延伸閱讀：

《金魚妻》「裝修妻」長谷川京子41歲保養密技！5大抗老訣竅改善乾性肌膚，豐厚秀髮全靠這一招

《金魚妻》篠原涼子香水最愛「蜂蜜味」！精選5款蜂蜜香水推薦，Jo Malone「這瓶」香氣甜而不膩

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】