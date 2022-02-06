6款網紅打卡必備短髮造型　可愛丸子頭、俏皮外翹、油頭輕鬆完成

許多人剪了短髮就是為了方便打理、平日懶得整理，不過久了似乎沒什麼變化，其實只要善用幾個小工具，短頭髮照樣也能變出許多不同的樣式。



今回，Dappei 整理出幾個適合短髮的造型，若短髮的搭黨想要好好妝點髮型卻又無從下手，這篇肯定要詳讀加收藏了。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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善用髮飾

就算極短髮這種真的比較難再有改變的髮型，但還是可以使用小髮夾、髮帶來稍作變化。髮夾可以選擇造型比較獨特款式，或是使用多個交錯來讓造型更豐富，使用髮夾來做的造型比較日常也很好上手，且市面上款式多樣，都能營造出不同的風格。

帥氣油頭

油頭是所有長度的髮型都可以使用的絕招，而且超級簡單，手殘黨也能一學就會，首先將頭髮噴至微濕，再用梳子及風筒將所有頭髮往後吹，最好吹至髮線消失，接下來用手沾髮膠或是水性的髮品，在手上抹開之後直接用手當梳子全往頭上梳，建議少量多次的執行，這樣就能做出不會太油、十分帥氣的油頭。

可愛外翹

這邊開始頭髮比較長一點的人比較適用，外翹要善用直髮夾，做造型前可以先將頭髮噴濕、用風筒稍微吹出澎度後，用直髮夾在髮尾夾出整齊的外翹，這邊要注意的是可以稍微強調後腦杓的澎度，讓整個頭型更加圓潤可愛。

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半丸子頭

頭髮再更長的人就可以做出半丸子頭了，從耳上向後分出頭髮區塊，並向後綁出包包頭，怕頭髮亂翹的人可以先把頭髮抹上髮油、綁成辮子再繞起來，這邊可以注意將丸子綁得高一些，增加頭頂的份量，看起來更加自然、有精神。

小辮子頭

先將頭髮分成左、中、右部分，中部份先獨自綁起來，將左右部分較長的地方拉至中間綁成小辮子，並確認中間部分的頭髮有藏在裡面，最後在後腦勺拉出澎度即能完成，簡易 get 大人系清爽造型。

低馬尾

這又是一個造型好簡單系列，基本上是將全部的頭髮攢至腦後全部綁起來就行，如果有側邊頭髮不夠長而散亂的狀況，可以參考本文第一項，那就是使用髮夾將雜毛收整乾淨，唯一要注意的就是記得在後腦拉出弧度與澎度、修飾頭型。

Dappei 結語：

短頭髮雖然看起來比長頭髮能夠造型的選擇更少，其實不然，而且整理所需的用具也都很簡單，用的手法也不複雜，所有短髮的人都應該收藏！



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原文：女生「短髮」整理入門課程，善用髮飾、髮品做出變化，可愛丸子頭、帥氣油頭讓你每日換不同髮型！

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