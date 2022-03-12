頭皮護理｜簡單3步判別髮肌屬性　錯用髮品導致發炎痕癢、甩頭髮

想要有感照護髮肌健康，得先了解自己的頭皮是哪一種屬性！



壓力、生活環境、挑選的產品，這些種種因素都會影響頭皮的健康，常見的頭皮問題像是敏感、乾燥、皮屑等，想要有感對症下藥，挑選合適的產品，得先來好好認識自己的頭皮屬於哪一種類型，才不會越洗越糟！

juliArt創辦人及HIT髮學苑苑長陳俊偉這次就來分享如何自我檢視頭皮屬性，有了基本的概念，對於日後的髮肌照護就會更有方向囉！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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簡單3步驟判別髮肌狀態

Step 1 測試洗完頭後多久會開始感到頭皮出油

中性頭皮

大家最嚮往擁有，天生麗質的中性頭皮，其特色在於洗完頭的兩天後仍能保持頭皮乾燥不油膩。

中油/油性頭皮

多數人都屬於中油性及油性頭皮，洗完頭隔天就會出油，且容易有尷尬氣味。

乾性/乾敏性頭皮

頭皮油脂分泌量較少，間隔二至三天後才會感到頭皮有輕微油膩感、換季時頭皮容易搔癢泛紅。

Step 2 出油是否伴隨頭皮屑或搔癢

油性頭皮屑

油性頭皮屑通常呈現大片塊狀，黏在頭皮或髮根上，是皮屑、油脂與細菌的結合，頭皮油脂分泌過多時就容易發生。

乾性頭皮屑

肉眼即可看到頭皮屑、皮屑呈細小乾燥粉末狀、頭皮容易搔癢問題。

乾癬

患部肥厚角質覆蓋，因過度乾燥而乾癢，多元自遺傳及免疫力問題。

脂漏性皮膚炎

頭皮出現黃色塊狀，容易發炎、泛紅，自體免疫系統失調，復發機率相當高。

Step 3 是否伴隨落髮

油性落髮

落髮困擾中有90%是由於異常出油，當出現髮絲變細、髮際線上移的問題，要注意是否有落髮危機。

乾性落髮

因滋潤保濕度不足，頭皮髮根無法吸收養分，容易出現髮絲變細、密度降低的情況。

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居家髮肌護理清單推薦

juliArt甘草次酸角質淨化液75ml

juliArt甘草次酸角質淨化液75ml（juliArt官網）

不含藥性成分的液態洗髮精，提供全方位護理，淨化頭皮肌膚，洗後頭皮不緊繃、乾癢。更添加甘草次酸複合物，漸進式控油及調理頭皮；檸檬酸複合物溫和軟化老廢角質，改善頭皮毛孔阻塞問題。

艾瑪絲5α捷利爾頭皮淨化液260ml、820ml

艾瑪絲5α捷利爾頭皮淨化液260ml、820ml（AROMASE官網）

獨特液態劑型，無需加水，即可輕柔起泡。專為頭皮養護所研發的液態前導洗髮精，能快速浸潤溫和包覆軟化角質，溫和舒緩調理頭皮健康，獨特明星成份小分子甘草次酸複合物，發揮優異的肌膚調理與舒緩。上方尖頭瓶蓋設計不僅方便使用者取用，側邊瓶器刻度的友善設計，更利於使用者辨識提醒產品用量。

呂Ryo滋養韌髮去屑專用洗髮精400ml

呂Ryo滋養韌髮去屑專用洗髮精400ml（呂Ryo官網）

應用「3 STEP去屑技術™」獨家專利，先破壞頭皮屑的外膜層後、再以其10種植萃複方成分緩解頭皮屑症狀；最後及時為頭皮補充營養及水分、讓深層清潔後的頭皮不會因乾澀而感到不適。

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】