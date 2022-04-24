雙手乾燥現老態？醫生曝4大日常伏位加速老化　選對護手霜超加分

妞妞們會特別注重手部的保養嗎？其實會偷偷洩漏年齡的部位除了脖子外，手部肌膚的狀態也是一大線索！



不想要從少女手提早變成苦命老手，從現在起趕快好好認真呵護雙手，皮膚科醫師吳明穎這次特別針對日常生活中最容易被忽略的四大「手部肌膚傷害」，各別提出保養對策，趕快筆記學起來！

手部肌膚困擾大調查

根據台灣品牌茶籽堂超過2,300名網友的最新網路調查顯示，對於手部肌膚最感困擾的第一名為容易乾燥與粗糙，其次為有細小傷口、容易敏感、乾扁與手心手背顏色不均。雖有近8成網友表示，清楚手心與手背的肌膚組成不相同。但調查顯示，9成民眾忽略日常環境的影響，讓自己的雙手暴露於經常性清洗的危機；而消毒、打掃、摩擦等可能傷害手部肌膚的情境，暴露率也都超過7成；空調、日曬的亦高達5～6成。

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手心、手背面臨的老化問題

皮膚科吳明穎醫師指出，手心、手背因為組織的不同，面臨的問題點也略有不同。手背肌膚因為長期承受反覆活動拉伸，加上紫外線暴露，容易隨著膠原蛋白流失，產生視覺上的紋路與老態。手心肌膚則因沒有皮脂腺的分布，缺乏皮脂層的保護功能，容易變得乾燥脆弱。

4大手部肌膚大敵

1. 待在戶外時間長

進入春夏，紫外線變得更強烈，對於經常在戶外活動、騎車或開車的通勤族，相較於身體肌膚有衣物遮蔽，雙手反容易受到傷害，尤其是手背可說是首當其衝。日曬暴露除了容易形成黑斑，也會破壞彈性纖維與膠原蛋白，進而形成皺紋。建議這類族群的妞妞們，外出務必要做好防護措施，例如穿著衣物、塗擦防曬產品，手部保養的部分也不能少，可選擇含有修復肌膚彈性的苦茶油、延緩肌膚老化的水芙蓉、改善暗沈的橙子等成分。

2. 常待冷氣房

天氣開始變熱，大家都喜歡待在舒適的空調房，但吳明穎醫師提醒，空調環境的濕度低，會加速肌膚水分的散失，建議妞妞們除了可以多飲用水分外，也可以在環境中放杯水或是濕毛巾增加濕度。搭配外用的保濕產品，也能幫助肌膚鎖水補水，可以挑選如小黃瓜、蜂蜜、荷葉、紅藜等萃取液成份，滋潤手部肌膚。

3. 打電腦、按滑鼠

我們的手每天其實都要處理非常多的任務，像是打電腦、按滑鼠甚至種植花草，長期下來其實默默累積各種物理傷害和化學刺激。別忘了手部的護理和臉部同等重要，日常的保養不可少，在挑選護手霜產品時，除了看標示的成分外，為了衛生及產品品質考量，最好選擇條狀而非開放式容器（罐狀），避免反覆沾取污染內容物。

4. 洗手消毒頻次增加

這點相信是最多人近期面臨的困擾了！很多人誤解只要有水就有保濕的效果，但皮膚的保濕除了補充水分外，也需要保護層來鎖住水分，因為疫情關係，洗手、使用乾洗手的頻率變高，這些清潔會加速帶走皮膚的保護層，繼而出現肌膚乾燥、紅腫脆弱等問題。吳明穎醫師建議，洗完手或手部進行消毒後，可立即再給予一層外在的保濕產品。

護手霜清單推薦

茶籽堂台灣植萃護手霜（Source：妞新聞copi拍攝）

茶籽堂護手霜今年全新升級，將來自台灣土地原料的配方提升，採用6款不同分子的基底油，多元的分子組成呼應不同的問題所需。針對手部的肌膚結構，協助對抗乾燥、美白與修護等不同保養需求，共有四款包含肖楠葉修護護手霜、水芙蓉嫩白護手霜、荷葉保濕護手霜、青蜜滋養護手霜。

L’OCCITANE乳木果潤手霜（Source：妞新聞copi拍攝）

有「國民護手霜」暱稱的 L’OCCITANE 經典乳木果系列，今年全新升級！蘊含20%溫潤的乳木果油及多重天然保濕因子，富含OMEGA 6&3及維他命E，升級版更全新添加天然性脂質。採用95%再生回收鋁材質製成的環保包裝，100%可再回收循環利用，有不同尺寸包裝，可以隨需求自由挑選。

資料由台灣皮膚科吳明穎醫師提供。現職台灣林口長庚醫院皮膚部主治醫師、桃園長庚醫院醫學美容中心 主治醫師、長庚診所醫學美容科主治醫師。專長：一般皮膚病症如溼疹、青春痘、蕁麻疹、皮膚感染病症 。美容治療如果酸換膚、鑽石微雕、超音波左旋維他命C導入、色素斑雷射、淨膚雷射、除痣雷射、微血管雷射、除毛雷射、青春痘疤治療、飛梭雷射、磨皮雷射、脈衝光、電波拉皮、肉毒桿菌注射、玻尿酸注射、皮膚化妝品諮詢。想知道更多關於肌膚保養相關資訊，妞妞們可以追蹤皮膚科吳明穎醫師



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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】