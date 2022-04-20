減肥｜血通、氣通、腸通想肥都難！10分鐘居家按摩法輕鬆搣甩肥肉

循環不良就是造成水腫與肥胖的主要因素之一，想要達到促進體內環保的目的，就要從「血通、氣通、腸通」三方面做起。



想要三通甩胖可以這樣吃！

所謂的血通，要多運動、喝水和吃些活血補血養生食物，如黑豆、菠菜、豬肝、紅棗、黑糖、牛、羊肉等食物，讓身體裡的血液循環更活絡。而氣通則是吸氣時輕輕收縮腹肌，呼氣時再將它放鬆，這樣的呼吸方式可以讓身體有充份的氧氣，幫助脂肪燃燒。而隔膜的上下按摩能增強腸胃蠕動，腸道溫度提升時也有助於體內代謝作用。最後是腸通，可以選擇多攝取天然高纖的食物，如各種豆類、糙米、竹筍、通菜、金針菇、橙、梨子、蘋果等，也要養成固定排便習慣，多按摩腹部，刺激腸道蠕動。

吃太好又久坐，讓你肚子一圈又一圈？！

比起體重上的數字減少，曲線上的緊實更重要，才能讓你真正「看起來瘦」！除了培養運動好習慣，每天利用10分鐘居家簡單按摩，搭配身體保養品與美體小物，並掌握用足力氣與按對地方的雙訣竅，就能循序漸近的讓身體線條一天比一天更漂亮！

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10分鐘居家減肥按摩法

1. 拉緊蝴蝶袖

可以先擦上瘦身霜或乳液，在蝴蝶袖（Byebye肉）部位揉捏3到6回，每次停留3秒鐘後，再從手肘往上推按到腋下，強化緊實度。

2. 大嬸虎背說再見

利用左右手用「揉壓」的方式按摩脊下肌部位，就能先疏通因久坐電腦前堆積的乳酸。

3. 打造性感小蠻腰

洗澡時擦上沐浴乳後，用打濕後的毛巾兩端，貼住腰側後以「往前」的按摩方向，為腰部進行雕塑運動，一邊做10回，即可達到腰部按摩與促進代謝。

4. 剷除馬鞍肉

同樣擦上瘦身霜或身體乳後，以美體刮板或手握拳後以四指關節將馬鞍肉由下往上刮，整個腰部分2到3個區段完成。

5. 清除宿便

很多女生雖瘦卻還是小腹婆，或是老是長痘、常脹氣，這可能就是宿便惹的禍！每天洗完澡後利用指腹繞著肚臍周圍以小小畫圓按摩，就能促進宿便排出。

6. 加強緊實

每天洗完澡後，在下腹部擦上瘦身品後，先以手掌平貼小腹處往上垂直拉緊肌膚，再雙手交叉以左右方向橫向加強肌膚緊實。

7. 外擴臀歸位

臀部下方的微笑線處有個「環跳穴」，一按下就很痠。多按能消除乳酸、排除毒素，對於久坐形成的外擴臀很有效果。

8. 垮垮臀拉提

想擁有翹臀，可以在洗澡時用蓮蓬頭，以熱水、冷水交叉沖臀部下方的微笑線，同時也能多按摩承扶穴，刺激緊實度！

9. 舒緩僵硬腿

對付肌肉型的僵硬腿，得先揉後捏。將小腿肚正後方的肌肉，先揉開到有點痠痛感，再由從腳踝往上繼續按摩後，再按壓腿部內側的血海穴與箕門穴。

10. 水腫腿速消

洗完澡後趁身體八分乾時，用手掌拍打腿部兩側到水分乾為止，接著再擦上瘦腿霜，徒手按摩或用按摩小物，由下往上輕刮就能改善水腫困擾。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】