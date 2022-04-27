果酸煥膚｜皮膚醫生擊破酸類保養5大迷思　搽得多會令皮膚變薄？

酸類保養到底怎麼擦才安全又有效？來聽聽皮膚科醫師怎麼說！



長粉刺痘痘、膚色暗沉不均一直都是大家很在意的肌膚問題，近年在美妝市場上含酸類成分的保養品特別受到關注，訴求在家就能輕鬆煥膚，但相對也出現不少使用上的迷思，像是會越擦肌膚越薄、濃度越高越有效等，到底是真是假？

這次就由台灣皮膚科醫師黃幼鳴來為妞妞們破解最常見的酸保養迷思，一起來看看怎麼保養才能有感又不傷肌！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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什麼是酸類成分？

市面上的酸類成分產品琳琅滿目，到底該怎麼挑選合適的呢？那就要先來認識不同的酸類成分特性！以市售的產品來看，大致可分成兩大類，第一類是俗稱的果酸，正式的名稱是α-羥基酸，簡寫成AHA，大多是由水果衍生而來，像是杏仁酸、甘醇酸、乳酸都屬於此類。第二類則是beta -羥基酸，簡寫為BHA，代表的成份為水楊酸。

甘醇酸：偏水溶性成分，分子量小、滲透性強，能滲入角質縫隙，對於刺激角質代謝的效果特別好，適合用在美白、淡斑、膚色提亮作用。

乳酸：偏水溶性成分，也是分子量比較小的酸，特色是相對溫和的酸，在接觸到皮膚會轉化成天然的保濕因子，因此具有保濕的特性。

杏仁酸：偏脂溶性成分，分子量大、穿透性低，比較不容易快速滲透角質層形成刺激，其親脂性的特性，適合用來調理痘痘、粉刺、毛孔的問題。

水楊酸：屬於脂溶性成分，能穿透阻塞的毛孔，代謝堆積在毛孔內的老廢角質，能緩解肌膚的不適感，幫助對抗及預防痘痘與毛囊角化的情況。

5個酸類保養迷思

1. 濃度越高越好？

理論上酸的濃度越高，越能刺激角質代謝、表皮更新，但別忘了刺激性也會大幅增加！黃幼鳴醫師提醒，除了濃度外，酸鹼值也很需要被列入考量，有些產品雖然添加的濃度在法定範圍內，但如果酸鹼值太酸，也會對表皮造成傷害，反而會造成反效果。不過酸鹼值通常都不會在產品包裝標示，仍需要透過檢測才能得知。

2. 所有膚質都適用？

既然是含酸類成份的保養品，對肌膚多少會有些刺激，黃幼鳴醫師表示，並不是所有膚質都適合自行選購這類商品，特別是敏感肌、酒糟肌、有傷口的痘痘肌、皮膚正在發炎如濕疹。即使是其他穩定膚質者，在全臉使用前也需要先進行局部測試，可以塗抹在手臂內側、耳後或是頸部，先觀察該成分是否會造成刺激或過敏現象，在塗抹於臉部時，也建議要先塗在T字區出油旺盛的部位，如果沒有出現刺痛、發紅、脫皮的現象，再每天增加塗抹的量及使用面積。

3. 越擦肌膚會越薄？

很多人對於去角質都擔心會讓肌膚越來越薄，但其實肌膚的正常代謝週期為28天，通常去角質只能去除最上面死掉的角質層，並不會導致皮膚有細胞的那層越來越薄。當肌膚面臨老化、陽光過度曝曬，會導致角質代謝變慢，老廢角質堆積變厚，這時候就可以使用含酸類成份的保養品如果酸、水楊酸，加速角質代謝、促進細胞更新，即使是乾燥、敏乾肌肌膚，只要在皮膚穩定的情況下，適度的使用酸類，是可以促進表皮的健康。

4. 粉刺痘痘會暴增？

在使用酸類保養的「初期」，確實可能會出現粉刺變多的情形，但黃幼鳴表示不需要太過擔心，這是因爲酸類成分促進粉刺代謝的暫時性現象，通常一個月的時間就會逐漸改善。但如果使用完酸類保養品，皮膚出現刺痛、紅、脫皮的情形，這時候一定要尋求專業皮膚科醫師協助。

5. 只能使用單一種酸？

上面有提及不同的酸類都有各自的特性，加上肌膚通常都會伴隨不只一種的問題，像是面臨光老化造成角質肥厚、難以控制的痘痘困擾等，臨床上醫師針對患者的問題，也會同時使用果酸、水楊酸的調和酸來為患者治療。日常保養也能同理，只要根據自己的膚質，挑選含有適當濃度的產品，且有添加舒緩成分，並且搭配對的保養方式，如兩種不同的酸分早晚用、分區保養或交替使用，就可以同時獲得兩種成分的效用，也不需要擔心會造成肌膚過度刺激。

黃幼鳴皮膚專科醫師

現任職於越L’EXCELLENCE醫療美學，專長：血管、酒糟性，雷射光療專家、面部微整拉提塑型、面部抗老拉提維護。曾任臺大醫院皮膚部兼任主治醫師、臺大醫院皮膚部總醫師、臺大醫院皮膚部住院醫師。



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