滿面暗瘡食A酸無效　英國化妝師不花分文　僅靠3日常習慣醫好爛臉

就算滿臉痘痘也不要絕望！只要不自暴自棄，皮膚再爛都有轉機！



英國化妝師Ivana Kostova就是最好的例子，從滿臉坑坑疤疤的大小痘痘，到現在痘痘幾乎絕跡，成果實在太激勵人心！下面就來看看她跟痘痘奮戰的過程~

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A酸、煥膚都沒用

這位英國化妝師Ivana Kostova，從11歲就長滿臉痘痘，也因為痘痘問題讓她感到很自卑，為了解決甚至還花費高達10萬進行煥膚療程、看醫生口服A酸、購買各式保養品，但都沒有明顯的成效，服用A酸更讓她皮膚產生可怕的副作用，不但變得十分乾燥，還經常脫皮，當時她甚至還因此不想上學。

立志成為化妝師

為了遮蓋痘痘，還在學生時期Ivana Kostova就開始化妝，立志成為化妝師，但她也知道如果自己皮膚不好，當化妝師是沒有說服力的，因為沒有人會信賴一位連自己肌膚都管理不好的化妝師，因此她開始從飲食下手，從根本解決痘痘問題。

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飲食調整+戒粉底

最大的改變就是不吃肉、改吃素，Ivana Kostova發現痘痘問題很快就得到改善，其他改變就是每天喝足3000cc的水，還有完全不使用粉底，就這樣慢慢找回健康的膚質，雖然整個過程耗費5年，但非常值得！現在Ivana Kostova不工作時，就維持素顏狀態，讓皮膚好好透氣，加上水份攝取充足，以前滿臉的紅腫大膿痘再也沒出現過了。

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