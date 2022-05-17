心情差就想食甜品、炸物減壓？醫生：養好腸胃既能變瘦更預防抑鬱

現在人生活壓力大、時間不夠用，吃飯時總是匆匆塞幾口、隨便咬幾下就繼續做事，又喜歡吃甜食、炸物當作放鬆，如果妞妞們也是這樣就要小心！台灣鄧善庭心理醫生提醒不僅情緒會影響腸胃狀況，腸胃健康也會影響大腦情緒！吃甜食、炸物帶來的快樂感只是一時的！吃多了之後就要越吃越多才能感覺開心，而且吃飯習慣差、高油高熱量的食物帶來的影響不容小覷，到時候腸胃出狀況、身材走樣、免疫力下降又會進入抑鬱的循環裡走不出來！



我們都知道大腦會影響腸胃狀況，就像有些人壓力大的時候馬上胃痛就來了，但其實腸道的狀況也會影響大腦情緒唷！雙方主要靠「菌-腸-腦軸線」進行溝通，用簡單的方式來說，腸道會靠菌-腸-腦軸線告訴大腦它現在獲得的情報，例如我現在空空的需要吃東西了、我現在被攻擊了很不舒服，大腦收到訊息就會控制我們產生反應，我們會感覺到餓、痛，當然也就有相應的情緒，會不耐煩、焦慮等等。

心理醫生提醒大眾腸胃不健康會間接影響情緒引致焦慮、抑鬱等，因此建立良好飲食習慣有助培養愉快好心情！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

那菌-腸-腦軸線傳遞什麼呢？就是多巴胺與血清素囉！這兩個神經傳導物質被稱為「快樂賀爾蒙」，主導了愉悅、快樂、幸福等情緒的傳輸，更有讓我們穩定情緒、面對壓力、睡眠品質提升的功能！大部分的抗抑鬱藥物也是提高血清素的濃度來讓我們感覺快樂，所以保持多巴胺與血清素平衡非常重要！原本以為這兩個東西都是從大腦分泌、作用，但其實腸道幫我們分泌了50%多巴胺、儲存95％的血清素呢，所以腸道健康自然就會快樂囉！

那什麼會影響多巴胺與血清素呢？壓力、不良的飲食習慣等等，都會降低兩者的產生，所以需要紓壓時吃垃圾食物其實會造成反效果哦！跟兩者都習習相關的還有運動、睡眠。運動不用多，每天10分鐘的有氧運動就助於多巴胺釋放，就算懷孕中，通常醫生也會建議常散步，可以降低產後抑鬱的發生率！睡眠也非常重要，每天睡7～9小時是最好的，因為睡眠不足會抑制多巴胺的分泌造成抑鬱、注意力不集中，而抑鬱也會睡不好，進入難以跳脫的循環。妞編輯再分享幾個提高多巴胺與血清素的方法：

同場加映：心理健康｜擺脫抗疫疲勞 8招保持身心健康：換上「多巴胺」穿搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

多巴胺

多吃富含酪氨酸的食物，酪氨酸會促進多巴胺的產生，也可以提升記憶力哦！牛肉、雞肉、三文魚、乳製品、南瓜都可以，吃腸道益生菌讓腸胃保持健康的狀態也助於製造多巴胺～研究證實聽音樂也有助於大腦產生愉悅感（但是不要聽太悲傷的啦XD），還有每天10～20分鐘的打坐冥想會增加巴胺分泌唷！（剛好疫情不方便出門，就在家做瑜伽吧～）

血清素

多吃富含色胺酸的食物，色胺酸是合成血清素重要的物質，而且人體不能自動產生，所以一定要靠飲食攝取！雞肉、雞蛋、三文魚、乳製品、豆腐、香蕉、鳳梨都非常適合，當然也可以透過吃色胺酸營養品獲得～另外，每天曬10~15分鐘的太陽（還是要注意防曬，小心曬傷哦）、按摩（不用非常專業，跟伴侶、家人互按也可以）、多想快樂的事都有助於血清素合成！

現在疫情期間不僅要注意自己的身體狀況，也要重視心理健康！以上方法平常就可以先做，預防勝於治療唷！有人分享每天喝乳酪也會有感，總之顧好腸胃，心情自然就愉快啦～

延伸閱讀：

「累到快活不下去！」新手媽的痛苦求救：寶寶哭不停、睡不飽、無後援，我們都懂！

焦慮、易怒、頭痛…妳有新手媽咪症候群嗎？

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】