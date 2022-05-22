英國王妃凱特大愛「杜肯飲食法」　4個階段減走20kg不挨餓易維持

英國有三分之二的成年人要體重超重以及肥胖，而三分之一的兒童在小學畢業時體重超標。長期以來，肥胖危機一直給英國國民保健署造成壓力。因此，英國首相約翰遜（Boris Johnson）呼籲大眾要對減重這件事更放在心上。



根據「國際預防治療肥胖症協會會長」Dr. Pierre Dukan 醫生所提出了一項「杜肯飲食法」（Dukan Diet），這套飲食法被分為四階段，連英國凱特王妃都非常喜愛，不僅不會讓你挨餓，同時復胖的機率也非常低。

趁夏天真正來到前，來看看連王妃凱特都推崇的「杜肯飲食法」怎執行吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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階段1：進攻期，純蛋白飲食，天數依照體重目標而定

執行天數／減重目標。假使你的減重目標為10公斤以下，進行天數為3天；10～20公斤的話進行天數為5天；20公斤以下進行天數為7天。在進攻期階段，每天最少喝1500毫升的水，並搭配瘦肉、動物肝臟、魚類、甲殼類、去皮的肉、蛋、豆腐，並且每天需要吃1.5匙燕麥麩幫助排便。但還是要依造身體的狀況判斷，建議一開始不要太激烈選20公斤為目標。

階段2：穩定期，蛋白質＋低澱粉蔬果，以目標瘦身公斤數×0.5×3計算

執行天數／目標減重公斤。假使你想瘦到想瘦5公斤的話，就是5kg=5×0.5×3=7.5天。將第一階段的蛋白食材稍作變化加入低澱粉蔬果，以一天吃純蛋白質、隔天吃純蛋白質＋蔬菜的方式交替進行。像是食用低澱粉蔬果：蕃茄、青瓜、白蘿蔔、芹菜、蘆筍、蔥、四季豆、香菇、草菇、菠菜、茄子、青椒、生菜等。需避免的蔬菜：薯仔、南瓜、粟米、芋頭。紅蘿蔔這項蔬菜可以偶爾吃但不要餐餐吃。

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階段3：鞏固期，加入少量澱粉食物，實際瘦身重量×0.5×3

執行天數／實際瘦身重量。例如你已經瘦下了5公斤，就是5kg=5×0.5×3=7.5天，此階段可以攝取多一些的澱粉食物，每天可以吃一份水果（除了香蕉、葡萄和車厘子）、吃兩片全麥麵包、40克乳酪。此階段的飲食比較彈性，每週可以有兩餐的欺騙餐（Cheat Meal）、兩餐吃其他澱粉食物，像是薯仔、地瓜和健康的澱粉食物，但只能吃八分飽，不能放縱大吃，蛋白質還是要適量補充。

階段4：維持期，每週一天純蛋白，每天吃三匙燕麥麩，多運動

維持期/每週一天純蛋白、每天吃三匙燕麥麩以及多運動。現階段可以依循階段3（鞏固期）來進食，並搭配運動，按時吃三餐、吃飯不忘喝水、低鹽低負擔、充維他命。

想要瘦身成功，飲食控制占了70%的關鍵，因此，吃對食物是非常重要的事！然而搭配運動以及充足的休息，更能燃體態達到最健康以及你自己最接近的目標。

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