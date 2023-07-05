便秘怎麼辦？不少女生都因飲食作息不定時及壓力大等問題而出現便秘情況，想解決便秘問題，改善飲食習慣當然重要，但原來在刷牙時微笑也能有效改善便秘？有日本節目邀請了日本著名便秘診所名醫小林醫生，分享改善便秘的方法，醫生為大家推介「每日早晨微笑刷牙法」，指笑住刷牙則有助提升腸道力，從而改善便秘問題！



便秘怎麼辦｜日醫「微笑刷牙法」助腸道蠕動 練腹肌力改善便秘

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便秘解決方法｜日本醫生為大家推介「每日早晨微笑刷牙法」，指笑住刷牙則有助提升腸道力，從而改善便秘問題！（《廣播羅曼史》劇照）

便秘解決方法｜笑住刷牙可清宿便減肚腩？日醫推「微笑刷牙法」助腸道蠕動

便秘問題在都市女生中很常見，而導致便秘的成因也有很多，不過最主要都是與腸道蠕動速度減慢及腹肌力量不足有關！小林醫生指出，要解決便秘問題的一大關鍵是要保持放鬆，由於腸道的運動力與吸收力都是由自律神經所控制，當在生活中壓力過大或太緊張時，就會導致自律神經失衡引致便秘，但若保持放鬆則有助令腸道力發揮得更好。

便秘解決方法｜在急促的生活節奏下，不少女生都因飲食作息不定時及壓力大等問題，而出現便秘情況。（《The SOS》劇照）

每個人放鬆的方法都有所不同，而在眾多放鬆方法中，最簡單而且所有人都可以做到的就是「笑」！小林醫生指出，即使沒有遇到甚麼搞笑的事觸發自己大笑，只要簡單翹起嘴角做出笑的動作同樣有助平衡自律神經，幫助提升腸道力，從而改善便秘！

便秘解決方法｜每個人放鬆的方法都有所不同，而在眾多放鬆方法中，最簡單而且所有人都可以做到的就是「笑」！（《雖然30但仍17》劇照）

小林醫生指一般在早上起床時都會很趕時間，這樣會令人處於緊張狀態，或致自律神經失衡引致便秘，所以為大家推介「每天早晨微笑刷牙法」，每天只需3分鐘，持續進行即可有效改善便秘問題。這個「每天早晨微笑刷牙法」實行方法相當簡單，首先要露齒笑，然後在維持住笑容的狀態下刷牙，在刷牙的同時左右轉動腰部及將腰部向左右兩邊擺動彎曲，醫生指透過轉動腰部可直接對腸道造成刺激，改善腸道的蠕動運動，幫助排便！

除了以上的「微笑刷牙法」外，小林醫生指大多數女性便秘患者的腹肌力量都是非常低落，當要將糞便排出體外時，腹肌力是相當重要，而步行就是鍛鍊腹肌力最簡單及有效的方法，所以醫生建議大家可多步行以改善便秘問題。另外，以促進腸道蠕動及提升腸道力，醫生建議可多吃發酵食物及在早上起床後立即喝一杯水幫助改善便秘！正在面對便秘煩惱的女生們，不妨試下以上的方法，看看對改善便秘有沒有幫助吧！

便秘解決方法｜醫生建議大家可多步行以改善便秘問題。（《社內相親》劇照）

便秘解決方法Q&A