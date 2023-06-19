端午節2023｜糉子熱量高難消化？中醫師推介6茶飲消滯解膩不怕肥

端午節2023｜每逢端午節，吃糉子可說是指定活動！但傳統糉子熱量並不低，使用了大量糯米，部分更加入了鹹蛋黃、五花腩，全部都是高脂高納，有指吃一個糉子等於吃了兩碗飯，食用過多不但難消化，還有機會致肥！《01女生》邀請了中醫師黃施琪為大家分享6款消滯茶飲及4大健康吃糉貼士，助消滯解膩及避免致肥，讓女生們在佳節能夠放心盡興地吃糉子！



端午節2023｜每逢端午節，吃糉子可說是指定活動！（gettyimages）

端午節2023｜傳統糉子熱量並不低，使用了大量糯米，部分更加入了鹹蛋黃、五花腩，全部都是高脂高納！（gettyimages）

端午節2023｜消滯茶推介：麥芽茶

麥芽具有消滯功效，將約10g的麥芽加入熱水中焗泡後即可飲用，製作方法相當簡單，而且寒熱體質女生均可飲用！

端午節2023｜消滯茶推介：麥芽茶（gettyimages）

端午節2023｜消滯茶推介：山楂茶

山楂味道酸酸甜甜，有助開胃消滯，特別是在食用油膩肉食後服用，能達到不錯的消滯效果！大家可將5－10片山楂乾加熱水焗泡飲用，但要注意胃酸過多人士並不適宜飲用。

端午節2023｜消滯茶推介：山楂茶（gettyimages）

端午節2023｜消滯茶推介：陳皮茯苓茶

將1塊陳皮及10g茯苓加熱水焗泡20至30分鐘後飲用，有助消滯之餘，又能達至祛濕效果，寒熱體質女生均適合飲用！

端午節2023｜消滯茶推介：陳皮茯苓茶（gettyimages）

端午節2023｜消滯茶推介：荷葉扁豆茶

將10g荷葉及15g扁豆加熱水焗泡20-30分鐘後即可飲用，這款茶飲較適合濕熱體質女生！

端午節2023｜消滯茶推介：荷葉扁豆茶（gettyimages）

端午節2023｜消滯茶推介：普洱茶、綠茶

普洱茶與綠茶是相對大眾化的茶飲，而且兩款茶均有消滯解膩的功效，普洱茶適合偏寒性體質人士，綠茶就適合偏熱性體質人士，中醫師建議在飲用前應先分辨清楚自己屬於甚麼體質，或者可以諮詢中醫師的意見！

端午節2023｜消滯茶推介：普洱茶、綠茶（gettyimages）

除了飲用消滯茶外，黃醫師也分享了4大健康吃糉貼士，幫助女生們預防因吃糉而導致消化不良，亦能避免致肥！

▼▼▼端午節2023｜按圖看中醫師分享4大健康吃糉貼士▼▼▼

註冊中醫師黃施琪（受訪者提供）