粉底｜日本素顏協會推介7大裸妝必備粉底 上妝貼服無粉感6大貼士

粉底｜皮脂旺盛出油，底妝容易脫落沾上口罩惹來尷尬。粉底如何選擇？質地透薄，能集合遮瑕、調較膚色、有護膚的粉底相當重要。「日本素顏協會」創辦人佐木仁美在Youtube頻道推介7款「偽素顏」必備底妝產品 ，值得參考。



成分優良的粉底液能打造自然的無瑕妝感，有些粉底更加入多種保養精華、鎖水因子，讓粉底成為保膚肌膚的好幫手。

「日本素顏協會」創辦人佐木仁美，在個人Youtube頻道推介「7款偽素顏必備底妝產品」，不少產品出名可養膚。(hitomi1218@IG)

7款偽素顏必備底妝產品 天然有機粉底上臉更自然？

使用粉底無非是想讓皮膚看來如是毛孔細緻，膚色均勻更自帶自然光澤感，上妝後如無化妝般，更令人羨慕。日本美容專家佐木仁美，在Youtube頻道分享7款「偽素顏」必備底妝產品。

美容專家佐木仁美介紹的底妝產品，多是質地輕薄，容易卸除、不會輕易增加皮膚負擔，例如主打天然有機，就連孕婦都適用的Naturaglace透薄粉底，上臉易推開，微帶珠光特別顯皮膚好，毛孔亦被撫平。日本具136年歷史的美容品牌MEISHOKU（明色），其粉底上臉後更可吸附臉上多餘皮脂，持續使用更令毛孔變細緻、妝感自然優雅不顯妝感。

【按圖看】「7款偽素顏必備底妝產品」，只售百元多粉底臉可撫平毛孔、遮蓋油光後打造出水光肌。▼▼▼

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底妝持久貼服6大貼士

好用的粉底可修飾毛孔、均勻膚色和遮臉部瑕疵，但想要妝感透澈自然，平日或事前的護膚保養步驟亦不可或缺，例如：想底妝能持久貼服，是需要從上妝習慣著手，特別要留意妝前皮膚是否保濕，就連定妝碎粉用甚麼的顏色亦有影響。

底妝持久，碎粉重要抑或定妝噴霧好？6大不脫妝貼士以及定妝方法配對膚質有助大家化出一個持久又妝感住的妝容。

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同場加映：隔離霜當作底妝、防曬使用，便是大錯特錯，多人忽略原來隔離霜更不宜直接塗抹在皮膚？想了解正確使用隔離霜，要知道「隔離霜6大常見誤區」

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