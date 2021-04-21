粉底｜@Cosme10大粉底排行榜　Lancôme 榜首控油強＋不脫妝6貼士

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-21 18:14

粉底推介｜粉底能否控油持妝，是入手粉底前的購買準則，尤其悶熱天氣情況下，想挑選好用又不易脫妝的粉底產品，日本美妝網站@Cosme的「10大粉底產品排行榜」不可不看，加上用家推薦及評價，有一定參考價值。

粉底要點揀？臉部肌膚易黏笠出油，特別是易泛油的鼻翼、T字位和下巴等位置，加上若天氣又濕又熱，底妝容易出現脫妝情況，所以持久不脫妝，是對粉底產品的基本又重要要求。

(ayane0804@IG)

天生黑眼圈嚴重、臉上瑕疵較多，追求粉底產品輕薄易推、又高遮瑕度；若喜歡「偽素顏」妝的女生，則重視柔膚效果。

日本@cosme的「10大粉底產品排行榜」榜單，包括多個品牌的粉底產品，由粉底液到粉餅， 有邊款粉底夏天適用？較易不脫妝？對粉底有不同要求需要的女生，也有參考作用；

▼▼▼【按圖看】日本@Cosme「10大粉底產品排行榜」，第8位顯膚質光滑、半日不脫妝、第5位是打造清透裸妝好物，而夏天較適用有邊款粉底呢？▼▼▼

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粉底液持久功效出色，可長時間保持妝感，另外 ，上妝技巧也是重要一環，要達到更持久底妝，以下6大不脫妝貼士一定要知。

▼▼▼【按圖看】肌膚未完全吸收護膚品便上底妝是一大禁忌？了解以下「6大夏天持久底妝小貼士」吧！▼▼▼

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同場加映：【按圖看】想夏天想持久不脫妝，也可用到定妝噴霧，台灣 Urcosme 定妝噴霧排行榜第6至10位，$38好物也上榜，哪些最適合戴口罩使用？（延伸閱讀）▼▼▼

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同場加映：【按圖看】美白攻防戰，別等到夏天才開始，日本@cosme「10大美白護膚好物」上榜IPSA能解決粉刺，開架牌更勝Chanel？（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：日本@Cosme